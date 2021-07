Kun mennään kolmen Irrin taktiikalla – askelmerkit vievät väliin eri suuntiin, mutta perheen yhteys kantaa kaikilla mausteilla

Tuija, Jonna ja Joni-Petteri Irrin yhteistyö on tuottanut viime vuosina ikäluokkahevosia.

Kari Salonen

Tuija Irri (kesk.) on pitkänlinjan ravivalmentaja. Myös hänen lapsensa Jonna ja Joni-Petteri ovat ammattivalmentajia.

Irrin raviperhe on ollut 1990-luvun alusta asti tiedetty ja tunnettu toimija ravi-Suomessa. Tuija Irri on arvostettu raviammattilainen ja ikäpolvensa näkyvimpiä naisohjastajia. Hänen puolisonsa Kari Irri on maarakennustöiden ohella elänyt Tuijan kanssa täyttä ravielämää ja ajanut myös yli 700 starttia kilpaa.

Haluatko lukea hevosjuttuja rajoituksetta? Olet lukenut tämän viikon 3/3 maksutonta juttuasi. Tilaa nyt MT Hevoset erikoishintaan, niin voit lukea hevos- ja ravijuttuja ilman rajoituksia. Tilaa nyt MT Hevoset erikoishintaan, niin voit lukea hevos- ja ravijuttuja ilman rajoituksia. Tilaa MT Hevoset 4,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, ota digisisällöt käyttöösi