"Hevosia tällä seudulla on, vaikka ihmisiä ei kovin paljon olekaan" – Maansiirtoyrityksen konehallista sukeutui tilava hevosklinikka Parikkalaan

Kengitysseppä Laura Torvinen (vas.) avustaa eläinlääkäri Mirja Moilasta osassa toimenpiteistä. Kuvassa tehdään mahalaukun tähystystä.

Hevosen kuljettaminen tutkimuksiin on itärajan hevosihmisille tuttua ajankulua. Usein reissuun on varattava koko päivä aamusta iltaan. Viime kesästä lähtien tilannetta on helpottanut Parikkalaan avautunut Kaakon Tallilääkärin klinikka.

