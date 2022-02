Hevoset

Tuettu lomitus- ja sijaisapu loppumassa ravi- ja ratsutalleilta ensi vuoden alussa – "yrittäjien on itse järjestettävä itselleen sijainen jatkossa" Hevoset Lakimuutoksessa on vuodesta 2023 alkaen oikeus lomitusapuun vain siitos- ja teuraskasvatus­toimintaa harjoittavilla talleilla.

Kari Salonen

Talliyrittäjä Tiina Inkilä on huolissaan tallien lomituspalveluiden supistumisesta. Hänen mielestään myel-vakuutuksen ottaneiden yrittäjien pitäisi olla oikeutettuja sijaisapuun. ”Tilojen pitäisi olla samanarvoisia, sillä kaikki eläimet vaativat hoitoa joka päivä.” Aikoinaan Inkilän kotitilalla oli lehmiä, mutta karjatila on sittemmin muutettu hevostilaksi. Nykyisin tallilla on sekä yksityishevosia että ratsastustoimintaa ja lisäksi pienimuotoista hevoskasvatusta.