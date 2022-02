Hevoset

Kosketus maaseutuun keskellä taajamaa: Hevoset ovat monelle henkireikä, mutta alan tukemisessa se ei näy – Kilon talli liikuttaa jopa 360 ihmistä viikossa Hevoset Poikkeusaika on nostanut ratsastuksen ja hevosten merkitystä. Alan yrittäjille ajat eivät silti ole helpot.

Kari Salonen

Kilon talli toimii kasvavan taajaman puristuksessa Espoossa. Ratsastuskoulun puolella on 27 hevosta ja liki saman verran yksityisiä. Joukkueurheilu on ollut tauolla, mutta hevosen selkään on poikkeusaikanakin yhä päässyt. ”On ollut ihanaa nähdä, miten ratsastus on pysynyt korona-aikanakin”, Sandra Burmeister-Lundell sanoo.