Haley Web on kotona huomaamaton, mutta kilparadalla tosissaan töissä.

"Se on sellainen meidän lemmikki. Sillä on helppo luonne ja se on oikeastaan aika huomaamaton hevonen kotioloissa. Isäkin pärjää sen kanssa hyvin, vaikka ei ole kauaa ollutkaan hevosten kanssa tekemisissä", kannuslainen Emilia Hirvi kuvailee Haley Webiä, jonka omistaa yhdessä isänsä Tapio Hirven kanssa.