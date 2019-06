Hevoset

Hevoskirurgin työssä yhdistyvät rohkeus ja harkitsevuus – olisiko sinusta tähän ammattiin? Hevoset Kaijaleena Runsten Eläinlääkäri voi työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä. Yhteistä on, että häneltä tarvitaan ongelmanratkaisukykyä ja kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Sanne Katainen

Haastavinta on, kun joskus päätöksen joutuu tekemään nopeasti vain niillä tiedoilla, mitä sillä hetkellä on käytettävissä, Heidi Tapio kuvaa hevoskirurgin työtä. Ennakkovalmistautuminen jo kotona ja sitten klinikalla on olennainen osa onnistunutta operaatiota.

Eläinlääkäri Heidi Tapio on hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, jossa hän erikoistui kirurgiaan ja ortopediaan. Sen jälkeen hän suoritti hevoskirurgian erikoistutkinnon, joka on Suomessa hänen lisäkseen vain muutamalla ammattilaisella. Tapio on ensimmäinen, joka on suorittanut tämän viralliselta nimeltään eurooppalaisen hevoskirurgian diplomaattitutkinnon kotimaassa.