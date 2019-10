Hevoset

Esteratsastajan jatkuva piina: Tarkka ja virheetön rata mutta tempoakin tarvitaan Hevoset Kaijaleena Runsten Janina Kvarnström valmentautuu kohti kansainvälisiä koitoksia kotitilalla Lohjalla. Hän tavoittelee Helsinki Horse Show´ssa jälleen voittoa, nyt nuorten hevosten luokassa.

Kimmo Haimi

Ratsastus on Janina Kvarnströmille sekä päätoiminen työ että elämäntapa."Minulla on tällä hetkellä asiat hyvin kotimaassa, systeemi toimii eli ei ole hinku lähteä muualle", hän linjaa. Hertta on Kvarnströmin työkaverina Helsinki Horse Show´ssa.

Tänään torstaina käynnistyvä Helsinki Horse Show on ennestään tuttu lohjalaiselle Janina Kvarnströmille. Hän on kilpaillut kansainvälisessä tapahtumassa jo poni-ikäisenä esteiden amateur tour -luokissa. Juniorina hänet on nähty tapahtumassa sekä Davina HX:llä että Hyper Pandalla, jotka molemmat ovat nyt siirtyneet siitokseen, Panda tänä syksynä.