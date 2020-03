Tiesitkö tämän kaurasta? 

Edeltävillä vuosikymmenillä tehty tutkimus on kyennyt paljastamaan, miksi kaura on niin terveellistä.

Kari Salonen

Suomi on yksi maailman suurimmista kaurantuottajamaista.

Suomi on yksi maailman suurimmista kaurantuottajamaista. Suomen vuotuinen kaurasato on miljardi kiloa, joista puolet käytetään rehuksi ja 110 miljoonaa kiloa menee elintarvikekäyttöön. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kauran kulutus on lähes kaksinkertaistunut maassamme, ja kasvu näyttää jatkuvan.

Terveellisyys on ollut jo tovin kärjessä oleva ruokatrendi, eikä sille näy loppua. Kaura on hyötynyt tästä. Kauran proteiini- ja rasvakoostumus on parempi kuin muilla kotimaisilla viljoilla.

Vuonna 1997 Yhdysvalloissa hyväksyttiin terveysväittämä kauran kuidun kolesterolia alentava vaikutuksesta. Euroopassa ja Suomessa kauratutkimus vauhdittui tämän jälkeen.

2000-luvulla Euroopan elintarviketurvallisuus viranomainen EFSA on hyväksynyt kauralle neljä terveysväittämää: se edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina, kauran sisältämä beetaglukaani alentaa veren kolesterolia, beetaglukaani auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden kohoamista aterian yhteydessä ja kauran kuidut osallistuvat ulostemassan lisäämiseen, mikä parantaa vatsan hyvinvointia.

Yksi viime vuosien kaurakeksinnöistä, pelkästä kaurasta leivottu leipä, on kehitetty Suomessa. Kauraleivonnan teknologiaa kehitettiin Helsingin yliopiston viljateknologian laitoksella sekä VTT:llä.

Nyhtökaura eli tuote, jota pystyy käyttämään kuin lihaa, sai aikaan suuren buumin. Aluksi nyhtökaura oli jopa loppu kaupoista.

Lähde: Arja Elina Laine, Kaura – Herkullisia kaurareseptejä & hyvinvointia kaurasta.