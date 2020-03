Arnold Schwarzenegger sulkeutui kotiinsa ponin ja aasin kanssa – "Nyt on tärkeää pysyä kotona"

Kalifornian entinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger kehottaa kansalaisia pysymään kotona sosiaalisessa mediassa julkaisemallaan videolla.

"Tärkeä asia on pysyä kotona, koska se on turvallista nyt", Schwarzenegger valistaa syöttäen samalla kädestä poniaan Whiskyä ja aasiaan Lulua porkkanoilla.

"Näettekö, näin me teemme. Me emme mene ulos, emme mene ravintoloihin, me emme tee mitään sellaista. Meillä on oikein hauskaa täällä, kun syömme yhdessä."

Kaliforniassa on Los Angeles Timesin mukaan 335 vahvistettua koronatapausta ja 6 on kuollut tautiin.

Juttua korjattu 16.2.2020 12.22. Schwarzenegger on Kalifornian entinen kuvernööri.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB