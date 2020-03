Metsäkeikat järjestetään silloin, kun osallistujille sopii – uudenlaisille stand up -keikoille mahtuu mukaan yhdeksän katsojaa

Sanne Katainen

Metsäkeikoille etsitään maaliskuun aikana sopiva ja turvallinen paikka.

Kun kuopiolainen komiikkatuottaja Juha Jylhäsalmi päivitti Facebookiin, kiinnostaisiko tuttuja yrittäjiä ostaa satasella lippu stand up -keikalle metsään, kaksi keikkaa myytiin runsaassa 40 minuutissa.

Yleisön kooksi määriteltiin korkeintaan yhdeksän henkeä. Jylhäsalmi soitti koomikkoystävälleen Teemu Vesteriselle ja kysyi kiinnostusta lähteä esiintymään. Tämä suostui heti.

Seuraavaksi tuttu keilahalliyrittäjä kysyi lupaa yrittää samaa temppua Saarijärvellä sillä tuloksella, että yksi keikka myytiin loppuun 18:ssa minuutissa.

"Yhteistä kaikille keikoille oli se, että kukaan ei vielä lipun ostettuaan edes tiennyt, missä ja milloin keikka järjestettäisiin ja kuka siellä esiintyisi. Se kertoo mielestäni siitä, miten paljon ihmisillä on auttamishalua ja intoa tarttua juuri nyt uusiin ideoihin", Jylhäsalmi kuvailee tiedotteessa.

"Tästä minä saan uusia keikkoja menetettyjen tilalle ja lisäksi pääsen hankkimaan täysin uudenlaisia keikkakokemuksia", kertoo Vesterinen.

Keikkoja ei ainakaan toistaiseksi ole haluttu alkaa striimata, vaan ainutlaatuinen kokemus halutaan jakaa vain katsojien kesken, vaikka moni olisi striimauksesta valmis maksamaankin.

Vesterisen mukaan metsässä ei aleta eturivin pariskunnalta kyselemään, kauanko he ovat olleet yhdessä eikä muutenkaan pyritä tekemään tyypillistä stand up -keikkaa.

"Pyrin luomaan sinne sellaisen nuotiopiirimäisen tunnelman, jossa ei niinkään haeta riehakasta biletunnelmaa vaan antaudutaan tarinoinnin kautta intensiiviseen tunnelmaan, joka voi tuoda mukanaan ihan mitä vain."

Esiintymispaikkaa ei ilmoiteta julkisesti ja osallistujillekin annetaan vain ohje saapua tiettyyn paikkaan tiettyyn aikaan. Erikoista keikoissa on myös se, että ne järjestetään silloin kun se kaikille parhaiten sopii. Koomikolla on nyt vapaa-aikaa ja tuottaja Jylhäsalmikin lupaa kaiken tapahtuvan joustavasti. Pääsylippuun kuuluu myös lihapiirakka ja pillimehu.

"Nyt mukana on jo noin 40 yritystä tai ihmistä, joten ainakin viisi metsäkeikkaa on tulossa. Keikkojen aikataulu on vielä auki, mutta keikat tehdään aikaisintaan huhti- tai toukokuussa. Maaliskuussa on tarkoitus etsiä mahdollisimman hyvä ja turvallisen paikka esiintyä näissä poikkeusolosuhteissa", Jylhäsalmi sanoo.