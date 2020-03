Löisitkö sinä vetoa Maajussille morsian -ohjelman käänteistä? Jounin arvellaan saavan eniten kirjeitä

MTV 3

Multialla tilaa pitävä Jouni isännöi suvussa vuodesta 1564 ollutta tilaa kauniissa järvimaisemissa.

Televisio-ohjelmien tuloksistakin voi lyödä vetoa vedonlyöntiyhtiö Betssonin palveluissa. Se on avannut kohteet myös Maajussille Morsian-ohjelmasta. Tässä vaiheessa voi lyödä vetoa siitä, ketkä etenevät ohjelman jatkokuvauksiin.

Pienimmät kertoimet saavat Jouni, Aleksi, Miia ja Heikki. Nelikon arvellaan myös saavan ohjelmassa eniten kirjeitä. Mitä mieltä olet vedonlyönnistä?

Ohjelmassa rakkautta etsimässä ovat kolme naista ja viisi miestä. He ovat:

Aleksi, 22 vuotta, Ranua

Porukan nuorin maajussi pyörittää lypsykarjatilaansa Ranualla. Aleksin rakkaus maaseutua kohtaan juontaa lapsuusajoista, kun hän auttoi mummoaan maatilan töissä. Aleksi on haaveillut pienestä pitäen omasta maatilasta. Ajatus isännyydestä ei jättänyt häntä rauhaan, ja kun sopiva tila tuli myyntiin, ei Aleksi aikaillut, vaan marssi pankkiin.

Heidi, 51, Kangasala

Heidi on kultaistennoutajien kasvattaja Kangasalalta. Hän muutti nuorena opiskeluiden perässä kaupunkiin ja valmistui diplomi-insinööriksi. Valmistumisen jälkeen Heidi teki uraa teknologia-alalla, mutta halu takaisin maalle vei hänet synnyinseutunsa historiallisiin maisemiin.

Jouni, 29, Multia

Jouni on marja- ja metsätilallinen, ja isännöi suvussa vuodesta 1564 ollutta tilaa kauniissa järvimaisemissa. Ammatiltaan Jouni on metsätalousinsinööri ja tekee myös metsäalan opettajan töitä ammattikoulussa Ähtärissä. Oman tilan hommiin kuuluvat metsätyöt sekä kesäisin mustaherukan viljely. Töiden lomassa Jouni opiskelee pedagogisia opintoja opettajan työn tueksi.

Miia, 36, Kuusamo

Miia on monipuolisen maaseutuyrityksen vetäjä Kuusamosta. Hän pitää vanhaan koulurakennukseen rakennettua majataloa upean luonnon äärellä. Yrityksen toimintaan kuuluvat majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalvelut. Miia on ammatiltaan eräopas ja riistanvartija, ja pääsee toteuttamaan ammattejaan työssään jatkuvasti. Hän vie turisteja pilkkimään, metsästämään, lumikenkäilemään, kalastamaan tai muuten vain nauttimaan kauniista pohjoisen luonnosta.

Pia, 52, Pornainen

Vantaalta kotoisin oleva Pia teki kaksi vuotta sitten ison elämänmuutoksen. Hän osti Facebook-ilmoituksen perusteella Bed and Breakfast –majatalon, ja elää nyt maalaisunelmaa majatalon pitäjänä itäisellä Uudellamaalla Pornaisissa. Kesäisin Pia pitää talon pihapiirissä kirppistä ja haaveissa on myös pienen kesäkahvilan perustaminen.

Johannes, 24, Vesanto

Johannes on taiteellinen ja musikaalinen maajussi, josta tuli suvun maitotilan isäntä viime vuonna. Tuoreelle maajussille tilan jatkaminen on ollut selvää pienestä pitäen ja hän onkin isäntä jo kuudennessa polvessa. Lukion jälkeen Johannes aloitti agrologi-opinnot. Hän halusi nähdä kouluaikana myös maailmaa, joten lähti vaihto-oppilaaksi Japaniin. Idearikas nuori isäntä aikoo kehittää tilan toimintaa isommaksi ja hankkia lypsyrobotin.

Heikki, 50, Iisalmi

Heikki on maanviljelijä ja hevosmies, ja pyörittänyt veljensä kanssa yhtymää, jonka toimintaan kuuluvat lypsykarjatila ja heinän tuotanto. Nyt Heikki on ostanut itselleen uuden tilan ja lypsykarjatilan toiminta on siirtynyt pääosin veljen vetovastuulle. Pitkän linjan hevosmies remppaa nyt hevostallia uuden tilan pihapiiriin, ja hänen kuusi hevostaan pääsevät suunnitelmien mukaan muuttamaan tilalle alkukesästä. Heikki valmentaa hevosia ja hänellä on paljon suunnitelmia tilan kehittämiseksi.

Juha-Matti, 35, Hirsilä

Juha-Matti on viljatilallinen koneurakoitsija. Hän tekee talvisin auraustöitä ja kesäisin viljelee ja toimii koneurakoitsijana traktorin tai kaivurin hytissä. Rakkaus maatilan töihin ja konehommiin on peruja isältä, jonka apuna Juha-Matti on ollut tilan töissä pienestä pitäen. Kesäisin Juha-Matti auttaa myös muita ja tekee oman farmin töiden lisäksi kahden muun tilan puinnit.

Esittelyjakso on katsottavissa täällä. Sarjan 13. tuotantokausi esitetään MTV3-kanavalla syksyllä 2020.

