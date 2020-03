Julkkikset huhkivat televisiossa entisajan maatilalla – Laulaja Katja Kätkä: "Ohjelma oli minulle ihana paluu 1980-luvun lapsuuteen"

Nelonen Media

Ruotsalaiseen formaattiin perustuva Farmi Suomi esitetään Nelosella ja Ruudussa. Kausi alkaa torstaina 19. maaliskuuta.

Miten sujuu kohukaunotar Anu Saagimilta lannan luonti ja Juha Miedolta lehmän lypsäminen? 12 julkisuuden henkilöä irtautuu modernin maailman mukavuuksista torstaina alkavassa Farmi Suomi -televisio-ohjelmassa.

Julkkikset elävät entisajan maatilalla Pieksämäen lähellä ilman sähköä ja kisaavat erilaisissa maatilanhoitoon liittyvissä tehtävissä. Ruotsalaiseen formaattiin perustuva Farmi Suomi esitetään Nelosella ja Ruudussa.

Ohjelman vastaavan tuottajan Jukka Saharisen mukaan luvassa on suuria tunteita, kun ihmiset laitetaan askeettisiin eritysolosuhteisiin.

”Elämä maaseudulla on ollut entisaikaan tosi raskasta. Esimerkiksi ruuanlaittamiseen on mennyt paljon aikaa. Katsojat voivat miettiä ohjelmaa seuratessa, olisivatko he itse farmilla työjuhtia vai valittajia”, Saharinen sanoo.

Maatilalle saatiin mukaan hyvä kattaus julkkiksia eri ikäluokista ja taustoista. Farmi Suomessa näkyy Saharisen mielestä myös Suomen elin­keinorakenteen muutos.

”20 vuotta sitten maalaiselämä oli vielä kaikille suomalaisille tutumpaa, mutta nyt se on monelle jo eksoottinen kokemus. Esimerkiksi Juha Mieto ja somepersoona Niko Saarinen tulivat farmille hyvin erilaisista lähtökohdista.”

Laulaja Katja Kätkä oli yksi Farmi Suomeen osallistuneista julkisuuden henkilöistä. Vuonna 1994 kansan tietoisuuteen Euro­viisuissa noussut CatCat-duo on Kätkän siskosten luomus.

47-vuotias Katja Kätkä eli lapsuutensa maatilalla Ylitornion Kapustan kylässä lehmien, ankkojen ja sikojen kanssa.

”Ohjelma oli minulle ihana paluu 1980-luvun lapsuuteen, jolloin ei ollut kännyköitä tai tietsikoita. Teimme heinää ja muita maatalon hommia. Pelasimme korttia ja juttelimme, mitä nykyään juuri kaipaakin”, Kätkä sanoo.

Bye Bye Baby -hitistään tutun CatCat-duon toinen osapuoli korostaa, että Farmi Suomi ei ollut mikään lököttelyloma. Ohjelmassa piti tehdä raskaita maatalon töitä, kuten kantaa vettä maitokärryllä tupaan.

Kätkä myöntää pelänneensä alkuun hieman lehmiä, koska hän hoiti karjaa edellisen kerran 35 vuotta sitten. Farmi Suomi kuvattiin kuukauden jaksossa elokuussa 2019. Sähköttömässä talossa oli pelkästään ulkohuussi.

”Oli mahtavaa käydä illalla pissillä öljylampun valossa, kun tähtitaivas loisti ja oli lämmintä”, Kätkä tunnelmoi.

Katja Kätkä on ulospäinsuuntautunut ja aika villi persoona, joten hän viihtyi hyvin 11 hengen värikkäässä farmiporukassa. Talossa nukuttiin isoissa siskonpedeissä ja parhaat bileet alkoivat illalla kameroiden sammuttua.

Farmilla syödään lähinnä kasviksia ja perunaa. Se sopi hyvin kasvissyöjä Kätkälle, mutta joukon raavaat miehet olisivat kaivanneet lautaselle lihaa.

”Pientä draamaa on katsojille luvassa, mutta ei ihan Selviytyjät-tyyppistä juonittelua.”

Farmi Suomi -kisaan osallistuivat missi ja malli Sara Chafak, ex-hiihtäjä Jari Isometsä, somepersoona Niko Saarinen, Miss Suomi Alina Voronkova, kohukaunotar Anu Saagim, tubetähti Jaakko Parkkali, hiihtäjälegenda Juha Mieto, laulaja Katja Kätkä, räppäri ja tubettaja Seksikäs-Suklaa, myyntipäällikkö Riina-Maija Palander, huippumaalivahti Noora Räty sekä ex-nyrkkeilijä Amin Asikainen.

Farmi Suomi -kilpailun juontaa Selviytyjistä tuttu Juuso Mäkilähde. Koko kilpailun voittaja kuittaa itselleen 30 000 euroa.

