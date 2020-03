"Tiedon tarve on valtava" — koronauutiset kaksinkertaistivat MT:n verkkoyleisön muutamassa päivässä

Kuvitus: Juho Leskinen

"Koronauutisten lisäksi on tärkeää muistaa, että maailma ei ole pysähtynyt, vaan maaseudulla yrittäjät tekevät töitä täysillä ja valmistautuvat alkavaan kasvukauteen", uutispäällikkö Niklas Holmberg muistuttaa.

Maaseudun Tulevaisuuden verkon kävijämäärät lähtivät rajuun nousuun maaliskuun toisella viikolla, kun hallitus kertoi ensimmäisen kerran koronaan liittyvistä rajoitustoimista.

"Viikkokävijämäärä on koronakriisin aikana suunnilleen kaksinkertaistunut alkukevään tilanteeseen verrattuna. Viime viikolla MT:n sivuilla vieraili noin 700 000 kävijää", paljastaa Maaseudun Tulevaisuuden päivystävä uutispäällikkö Niklas Holmberg.

"Koronakriisi on sodan jälkeisen ajan merkittävin uutistapahtuma, joka koskettaa ihmisiä hyvin konkreettisesti. Tiedon tarve on valtava."

MT:n verkkotuottaja Terhi Pape-Mustonen on seurannut verkon kävijämäärän kasvua hetki hetkeltä. Juttukulmat ja otsikoinnit viimeistellään huolellisesti.

"Seuraamme MT:ssä tarkkaan kuinka korona vaikuttaa maaseudun ihmisiin ja elinkeinoihin. Perheet joutuvat nyt vääntämään arkensa uuteen asentoon, kuinka se onnistuu?"

"Maatilat kamppailevat saadakseen tarpeeksi kotimaista kausityövoimaa nyt kun rajat ovat kiinni ja maaseudun matkailulle ja juhlapalveluille korona on ollut tyrmäävä isku", Pape-Mustonen pohtii.

Pape-Mustonen muistuttaa, että Maaseudun Tulevaisuus seuraa tautia ja Suomen toimia myös yleisellä tasolla. Verkossa näytetään suorana hallituksen tiedotustilaisuudet. Tämän verkkotuottaja uskoo vaikuttavan osaltaan siihen, että verkon kävijämäärät ovat viime viikkoina kolminkertaistuneet vuoden takaiseen verrattuina.

"Luetuimpia juttuja ovat tällä hetkellä koronaan liittyvät kovat uutisemme, mutta myös maatalous- ja metsäuutiset kiinnostavat. Korkea arvo on myös kevennyksillä ja esimerkiksi kevään tulosta kertovilla jutuilla."

Korona-aiheiden myötä myös lehden kaikkien aikojen suosituimpien juttujen lista on laitettu viime viikkoina useampaan kertaa uusiksi.

MT:n tähän asti ylivoimaisesti luetuin juttu on 26.3. julkaistu toimittaja Veikko Niittymaan juttu "Tässäkö on yksi selitys Italian ja Espanjan koronatilanteeseen?"

Juttu lähti liikkeelle viljelijältä tulleesta vinkistä.

"Aihe tuntui kiinnostavalta ja realistiselta. Käänsin jutun norjalaisesta sanomalehdestä", kertoo Niittymaa jutun taustasta.

"Mikä siinä sitten puhuttelee - ehkä se, että tulee lähelle ja on tuttua - antibiootteja on jokainen käyttänyt. Terveys on nyt tärkeä prioriteetti ja tämä tukee kotimaisen ruuan puhtausstatusta. Ihmiset haluavat tietää kaiken mahdollisen epidemiasta ja sen leviämisestä."