Poikkeusoloissa hautajaisia pidetään kokonaan ulkona ja muistotilaisuuksia siirretään – kymmenen hengen kokoontumisrajoitus voi tarpeen vaatiessa ylittyä

Seurakunnat tarjoavat keskusteluapua ja sururyhmiä sekä pitävät yhteyttä vanhuksiin. Häistä suuri osa on siirretty.

Jaana Kankaanpää

MT:n arkistokuva krematoriosta. Joissain seurakunnissa uurnanlaskua siirretään keväältä myöhemmäs, jolloin muistotilaisuuskin voidaan pitää suuremmalla porukalla.

Koronan tuomat liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset koskevat myös kirkon tilaisuuksia. Moni on siirtänyt häänsä tältä keväältä, mutta hautajaisia ei voi siirtää. Seurakunnissa omaisille ehdotetaan, että siunaus pidetään poikkeuksellisesti ulkona haudalla.

Hallitus on ohjeistanut välttämään yli kymmenen hengen kokoontumisia. Piispat ovat kuitenkin linjanneet, että hautajaisissa määrä voi hieman ylittyä, jos rajaaminen aiheuttaa lähiomaisille suurta ongelmaa.

MT kysyi neljän seurakunnan papeilta poikkeusajan järjestelyistä. Pastori Katri Vilén Joensuun seurakunnasta kertoo, että hautajaisissa pidetään kokoontumisrajoituksesta kiinni pääsääntöisesti.

Siunauksissa pidetään etäisyyttä toisiin ja toimituskeskustelut käydään mieluusti puhelimitse tai sähköpostilla.

Kappalainen Pete Hokkanen kertoo, että Turun tuomiokirkkoseurakunnassa virsikirjat on poistettu kappeleista ja veisaaminen tapahtuu monisteista tai älypuhelimista. Tällä hetkellä papit ja kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuksiin.

Monet omaiset siirtävät muistotilaisuuden myöhemmäksi.

"Jos vainaja tuhkataan, niin on pidetty siunaus pienellä porukalla nyt ja sitten uurnanlaskun yhteydessä myöhemmin pidetään isompi muistotilaisuus", Katri Vilén sanoo.

Hän on harmissaan, että monilta jää väliin rakkaan läheisen hautajaiset, kun ei pääse matkustamaan: "Läheisen kuoltua tulee ylimääräistä huolta ja surua jo muutenkin vaikeassa tilanteessa. Monella on kova huoli muista läheisistä ja heidän terveydestään. On niin paljon asioita joista murehtia, että kapasiteetti ei riitä enää surutyön tekemiseen."

Seurakunnissa omaisille tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun sekä osallistumista sururyhmiin.

Seurakunnat järjestävät etäjumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia, kuten muskareita. Lisäksi moni kirkko pitää ovensa auki sunnuntaisin muutaman tunnin ajan.

Häistä iso osa on siirretty tulevaisuuteen, mutta ristiäisiä pidetään pienellä porukalla. Tilaisuuksissa on hyödynnetty myös etäyhteyksiä.

"Toivotaan, että keneltäkään ei jää tämän takia kokonaan kaste väliin, vaan että niitä pidettäisiin sitten kun tilanne taas normalisoituu", Vilen toteaa.

Turussa on huomattu, että todella harvat vanhemmat jättävät lapsensa kastamatta kriisin takia. Hokkasen mielestä pienet tilaisuudet ovat usein tunnelmallisia ja aitoja.

Hokkasen mukaan seurakuntalaisten yhteydenotot eivät ole merkittävästi lisääntyneet koronakriisin aikana.

Kirkkoherra Jaakko Tuisku Haukiputaan seurakunnasta kertoo, että seurakunta on ollut mukana OuluApu-hankkeessa, jossa soitettiin kaikille yli 80–vuotiaille asukkaille sekä fyysisen että psykologisen avuntarpeen kartoittamiseksi.

"Se osoitti, että ihmiset arvostavat valtavasti yhteydenottoa. Monenlainen ahdistus ja hämmennys korostuu näissä tilanteissa ja niistä syntyy paljon keskustelua."

Joensuussa seurakuntalaiset ovat käyneet laulamassa virsiä vanhusten palvelutalon ikkunoiden ja parvekkeiden alla.

Tammelan seurakunnan kappalainen Timo Leinonen lähettää lohdun sanoja ihmisille: "Voimia kaikille, erityisesti sairastuneille, vanhuksille, jotka ovat nyt sidottuja koteihinsa sekä yrittäjille, jotka ovat suuren haasteen edessä. Yhdessä selviämme tästä. Jumala on kanssamme."

"Pidetään yhdessä huolta siitä, että kukaan ei jää ilman apua! Yhdessä tästäkin selvitään. Pääsiäinen tulee joka tapauksessa, ja se tuo ilon ja toivon tämänkin kaiken keskelle: Jeesus elää!" Katri Vilén viestittää.