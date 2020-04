Tutkimukset sen osoittavat: Tehokkain tie irti pullosta on kaksi A:ta

Jukka Pasonen

Suomessa toimii noin 700 AA-ryhmää.

AA eli Anonyymit alkoholistit aloitti toimintansa jo vuonna 1935 Ohiossa kahden miehen toisiaan tukemana ryhmänä. Nyt AA yhdistää yli 2 miljoonaa raittiuteen pyrkivää ihmistä 120 maassa. Alkoholismista toipuminen on vaikea loppuelämän kestävä prosessi, jossa etsitään apua myllyhoidoista, terapioista ja AA-kerhoista.

Tuoreessa katsauksessa verrattiin erilaisia tapoja päästä alkoholismista. Tutkijat arvioivat raittiuden kestolla tai juomisen vähenemisellä sekä terveystaloudellisilla vaikutuksilla 27 tutkimusta. AA oli melkein aina tehokkaampi kuin psykoterapia. Yhdessä tutkimuksessa AA oli jopa 60 prosenttia tehokkaampi, eikä yhdessäkään huonompi. Lisäksi AA oli useimmiten taloudellisesti edullisin.

Suomessa on noin 700 avointa AA-ryhmää, jotka kokoontuvat säännöllisesti parin tunnin palavereihin. Osallistujien päämääränä on pysyä raittiina ja auttaa toisia raittiuteen. Päämäärään edetään 12 askeleen ohjelman pohjalta kokemuksia jakaen ja toisiaan tukien. Olennaista on AA:n tarjoama jatkuva vertaistuki.

