Kuuluisassa patsaspuistossa teoksilta särjetty päitä ja lyöty hampaita – Parikkalan patsaspuiston puistopehtoori: "Syvältä kouraisee"

Suomen tunnetuimman ITE-taiteen kokonaisuuden patsaita on tärvelty todennäköisesti lyömällä kovalla esineellä.

Atte Paju

Patsaiden päihin on kohdistunut iskuja. Sadonkorjaajanaista esittävältä patsaan pää on murtunut poikki.

Parikkalan patsaspuistossa on tapahtunut se, mitä puistopehtoori Atte Paju ei olisi uskonut mahdolliseksi: patsaita on käyty rikkomassa tahallaan. "Aina on kuvitellut, että pahinkin huligaani ymmärtää näiden olevan arvokkaita."

Suomen tunnetuin ITE-taiteen teoskokonaisuus on syntynyt Veijo Rönkkösen (1944–2010) yli 50 vuotta kestäneen taiteellisen työn tuloksena. Betonipatsaita ja niitä ympäröivää puutarhaa käy vuosittain katsomassa noin 40–50 000 ihmistä.

Tärveltyjä patsaita on viisi.

Niitä on todennäköisesti jollakin kovalla, ehkä teräsesineellä, Paju arvelee. Puistossa on vilkkainta kesäisin, jolloin palvelutkin ovat auki. Nyt puistossa on hiljaisempaa. Hän arvelee vahinkojen tapahtuneen viikon sisällä.

Asiasta on tekeillä rikosilmoitus. Patsaista neljä oli 80–90-luvun taitteessa tehtyjä sadonkorjaajanaisia, yksi oli tumma poika tai mies. "Maailma on niin ihmeellinen, että on miettinyt, onko taustalla naisviha tai rasismi? Vaikea on mennä ihmisten pään sisään."

Tiettävästi patsaita on tärvelty vain kerran aiemmin. 70–80-luvulla kutostien varrella oli karhupatsas, joka piteli rahalipasta. Jotkut – todennäköisesti humalassa – olivat traktorilla vetäneet koko karhun nurin kolikoiden toivossa.

Osa tärvellyistä on korjattavissa, mutta rikki menneiden hampaiden korjaus on haastavaa. Yhden patsaan pää on murtunut poikki.

"Syvältä kouraisee. Osan voi korjata, mutta vaikea niitä on saada yksi yhteen. Kun ne ovat hajonneet, ne ovat hajonneet."

Asiasta kertoi ensimmäisenä yle.