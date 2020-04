Alkuperältään koronan kaltaiset taudit lisääntyvät – Ruokaviraston pääjohtaja: "Eläimistä ihmisiin siirtyvät taudit ovat kasvava uhka"

Koronavirus on tämänhetkisen tiedon perusteella zoonoosi eli eläimistä ihmisiin siirtynyt tauti. ”Zoonoosien valvonta ja seuranta on yksi Ruokaviraston tehtävistä", pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen sanoo.

Johannes Tervo

Eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit ovat yleisiä.

”Yli puolet ihmisten tartuntatautien aiheuttajamikrobeista on alkuperältään zoonoottisia”, Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen kertoo.

Hän sanoo esimerkkeinä salmonellan, lintuinfluenssan ja rabieksen eli raivotaudin.

Zoonoosien valvonta eläimissä ja elintarvikkeissa on yksi Ruokaviraston tehtävistä.

”Siinä mielessä koronavirus on toimintamme ydintä. Vaikka tämä nykyinen koronavirus Covid-19 leviääkin nyt ihmisestä ihmiseen, niin oletus on, että virus on alun perin siirtynyt eläimistä ihmiseen.”

Joudummeko tottumaan siihen, että koronan kaltaiset taudit lisääntyvät? Tuleeko pandemioista osa jokapäiväistä elämämme?

”Ruokaviraston tulkinnan mukaan zoonoosit ovat kasvava uhka maailmassa. Korona on tästä yksi osoitus", Oikarinen vastaa.

Monen eläimistä ihmisiin siirtyvän taudin yleistyminen liittyy ilmastonmuutokseen.

”Ilmastonmuutos ilmiselvästi lisää tautien mahdollisuuksia, koska lämpenevä säätila tuo uusia taudinaiheuttajia, eläinlajeja ja hyönteisvektoreita Suomeen”, Oikarinen sanoo.

Tämän vuoksi Ruokavirasto ohjaa paljon voimia zoonoosien valvontaan.

"Tavoite on estää niiden maahantulo eläinten ja elintarvikkeiden mukana tai ainakin hillitä zoonoosien leviämistä eläinpopulaatiossa.”

Koronaviruksen aiheuttaman Covid-19-taudin alkuperä on nykytiedon perusteella eläimissä.

"Toistaiseksi ei ole riittävästi tietoa, mistä eläinlajista tartunta on peräisin tai mikä sen tartuntareitti ihmisiin on ollut", Ruokaviraston verkkosivuilla kerrotaan.

Myös ihmisten tavanomaiset, lieviä hengitystieoireita aiheuttavat koronavirukset ovat tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan todennäköisesti alkujaan peräisin villieläimistä, esimerkiksi lepakoista.

Nykyisin koronavirukset tarttuvat ihmisten välisissä kontakteissa, ne eivät tartu eläimistä ihmisiin.

Koronavirus ei ole peräisin eläinten rokotteista.