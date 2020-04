"Tämän ansiosta ei tarvinnut hakea pankkilainaa" – Fiskarsissa hyvät keinot jäävät käyttöön koronakevään jälkeenkin

Birgit Aittakumpu

Puutarha Ruusupavun yrittäjälle Anne Ollilalle (vas.) ja Ägräs Taproomin Susanna Kankareelle lähiruokapiirin tuoma kassavirta on ollut pelastus.

Fiskarsin ruukkikylässä koronan aiheuttamaa taloudellista iskua on pehmennetty lähiruokapiirillä. Yrittäjät ja yksityishenkilöt ilmoittavat Facebook-ryhmässä myynnissä olevista tuotteista ja tilaukset tehdään suoraan heille.

Jakotilaisuuksia on nyt järjestetty viitenä lauantaina. Tilaukset jaetaan kerran viikossa Fiskarsissa toimivan Ägräsin Taproomin tiloissa. Sisällä on kerrallaan yksi asiakas ja yksi henkilö, joka vastaa kaikkien tilattujen tuotteiden jakamisesta.

"Parhaina viikkoina yksittäiset tuottajat ovat saaneet yli 50 tilausta", kertoo Susanna Kankare, yksi Ägräs Distilleryn perustajista ja Fiskarsin lähiruokapiirin perustaja.

Tarjolla on esimerkiksi paikallisen Wardhuset-ravintolan a la carte -annoksia, leivonnaisia, mietojen alkoholijuomien ulosmyyntiä, raaka-aineita, Taproomin villiyrtti-cocktaileihin perustuva ohjekirjanen ja kukkia. Toisinaan jopa hevosen lantaa ja viereisen panimon mäskiä puutarhalannoitteeksi.

"Puutarha Ruusupapu myi niin paljon pääsiäiskukkia, että heidän ei tarvitse ottaa pankkilainaa. Me Ägräs Taproomissa saamme mietojen alkoholituotteiden ulosmyynnillä osan vuokrasta maksettua. Tämä on pelastus", Kankare kertoo.

Myynti ja jakotilaisuudet ovat toimineet "paikallista paikallisille -periaatteella", mutta Fiskarsin Lähiruokapiiri -ryhmään kuuluu ihmisiä Raaseporin ja koko Uudenmaan alueelta. Lämmin kevät ja rajoitukset ovat lisänneet kevätviikonloppujen turistivirtaa myös Fiskarsin ruukkiin.

"Aluksi ajatuksena oli, että tämä kestäisi vain koronarajoitteiden ajan. Suosio on kuitenkin ollut niin suurta, että yritämme keksiä jonkun keinon jatkaa myös sitten, kun rajoitteita puretaan."

Tekeillä on lisäksi We are Fiskars -verkkokauppa. Sen toiminta jatkuu myös epidemian jälkeen. Kauppa on tarkoitettu yhteiseksi myyntikanavaksi kaikille Fiskarsin ruukin yrittäjille. Yhteinen kauppa tarjoaa myyntikanavan pienille yrityksille, joiden ei olisi kannattavaa perustaa omaa verkkokauppaa. Kaupassa on myynnissä muun muassa yhteislahjakortteja.

"Samalla lahjakortilla voi ostaa esimerkiksi käsityö- ja taidekaupan sekä kahvilan tuotteita. Tämä on kokonaan korona-aikana keksitty idea, mutta lahjakortit ovat tarkoitettu käytettäviksi sitten, kun rajoitteet loppuvat", Kankare kertoo.

"Henkilökohtaisesti näen, että kotimaanmatkailu lisääntyy ja monipuolistuu tämän kriisin myötä. Tulee uusia palveluita ja tapoja kokea kotimaa."