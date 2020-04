Video: Kuopiolainen muusikko Juuso Happonen kävi sattumalta läpi vanhoja biisiaihioita – pian hän päätti tehdä laulun kiitokseksi suomalaisille ruuantuottajille

Kuopiolainen muusikko Juuso Happonen on hiljattain julkaissut laulun, jolla hän haluaa kiittää suomalaisia ruuantuottajia.

Jos tähdet olisivat olleet hiemankin toisenlaisessa asennossa, Happosen kiitoslaulu nimeltään Hei kato vilja tanssii, olisi jäänyt kokonaan julkaisematta.

Noin kuukausi sitten Happonen kävi sattumalta läpi vanhoja biisiaihioita, ja tuolloin saatiin alkusysäys sille, että Kato vilja tanssii, syntyi.

"Tämä vaan nousi sieltä esille. Ajattelin, että tämä biisi on pakko tehdä valmiiksi", hän kertaa kappaleen syntyhetkiä.

Kappaleen taustalla vaikutti Happosen mukaan ajatus siitä, miten hienoa on, että Suomessa on maaseutu sekä ruuantuottajat, jotka ruokkivat kansalaiset.

"Tämähän on ihan huippu juttu", Happonen sanoo.

Biisiaihio ehti lojua käyttämättömänä noin neljän vuoden ajan. Muusikko korostaa, että hänellä on valmiina tälläkin hetkellä kymmeniä biisiaihioita.

Happonen on vastannut kappaleen säveltämisestä ja sanoittamisesta itse. Lisäksi Happosen yhden miehen orkesteri on soittanut kappaleessa mukana olevat soittimet rumpuja lukuun ottamatta. Biisin mainoskuvan, joka näkyy oheisella videollakin, on ottanut Elisa Pentikäinen.