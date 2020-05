Oletko perinteinen vapunviettäjä vai kenties vapun vihollinen? Tällä visalla löydät oman vappupersoonasi

Serpentiiniä, simaa, rosetteja ja tippaleipiä. Nakkeja ja perunasalaattia. Koronan peruuttamaa hauskanpitoa. Testaa, millainen vapunviettäjä sinä olet.

<section><h2><h2>Millainen vapunviettäjä olet?</h2></h2><p><p>Vappu on simaa, serpentiiniä, munkkeja ja poliitisia palopuheita. Tai sitten jotain ihan muuta. Testaa, millainen vapunviettäjä sinä olet.</p></p></section><section><h2><h2><strong>Perinteinen vapunviettäjä</strong></h2></h2><p><p>Pidät perinteisestä simasta ja perinteisistä vappuherkuista. Juhlistat vappuna niin työväkeä kuin opiskelijoitakin, vaikka et kuuluisi kumpaankaan. Vapun jälkeen olosi saattaa olla hieman hutera.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Trenditietoinen</strong></h2></h3><p><p>Vappu, mikä ihana tekosyy osoittaa olevansa muodin aallonharjalla. Maustat simasi korianterilla ja hibiskuksella ja herkuttelet ruuilla, joista moni ei ole kuullutkaan. Vapun jälkeen tarkistat ensitöiksesi Instagramin julkaisuhistorian nolojen kuvien varalta.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Koronaan kyllästynyt</strong></h2></h3><p><p>Olet lopen uupunut näihin kirottuihin rajoituksiin ja haluaisit niiden jo loppuvat. Et ole ainoa. Toivottavasti ensi vappuna saat testistä jonkun toisen tuloksen.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Vapun vihollinen</strong></h2></h3><p><p>Vappu ei taida olla sinun juttusi. Et pidä siman ikävän hiivaisesta mausta ja saat munkeista närästystä. Nuorison juhlinta ärsyttää sinua. Koeta kestää, vappu on vain kerran vuodessa. Onneksi!</p></p></section><section><h3><h2><strong>Otat löysin rantein</strong></h2></h3><p><p>Sinulla ei ole vappuperinteitä tai ihmeellisiä suunnitelmia. Juhlit jos juhlit, mutta luultavasti et. Vappu ei juuri eroa arjestasi.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Teekkari</strong></h2></h3><p><p>"Pääasia on alkoholi", ajattelet, kun korkkaat vappukossusi kello 14.35. Vapunviettoosi kuuluu runsas juominen ja muut teekkarimenot. Muista silti pitää järki kädessä ja juhli turvallisesti.</p></p></section><section><h2><h2><strong>Millainen vappusima on mielestäsi parasta?</strong></h2></h2></section><section><h3><h2><strong>Mitä ruokia vappupöytääsi kuuluu?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Millainen on mielestäsi paras vappusää?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Miten pukeudut vappuna?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Millaista musiikkia kuuntelet vappuna?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Mikä on sinulle mieluisinta vapputekemistä?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Kenen seurassa vietät vappua?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Toukokuun 2. päivä kello 9.30 olosi on?</strong></h2></h3></section>