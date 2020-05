Katso ihanat kuvat: Pirjoleena Pakkasella on kokoelmassaan 815 sormustinta – ”En ajattele itseäni keräilijänä, vaan enemmänkin muistojen tallentajana”

Sormustin voi päätyä Pakkasen kokoelmaan, jos siinä on jokin juju, erikoinen muoto tai koristeaihe. Tai vain lumoava kauneus.

Pirjoleena Pakkanen on kerännyt ja saanut lahjaksi erilaisia sormustimia vuodesta 1986.

Kokoelman ensimmäinen sormustin on vuodelta 1986. Tuolloin Pirjoleena Pakkanen oli ollut 10 vuotta Kotilieden toimittajana ja kollega toi hänelle Bulgariasta lahjaksi simpukanhelmiäisellä koristellun sormustimen.

Samana vuonna Ranskassa jaettiin arvostettu Kultainen sormustin -palkinto kymmenennen kerran. Kriteerinä olivat laatu, luovuus ja eleganssi. Nuo samat arvot Pakkanen halusi pitää myös omassa työssään.

Kokoelmassa ovat Pakkasen äidin sekä isoäidin käyttämät sormustimet. Kultaisista sormustimista täysin kultainen ja painavin on teetetty hänelle 50-vuotispäivälahjaksi.

Hinnaltaan halvin, mutta ei suinkaan tunnearvoltaan vähäpätöisin sormustin maksoi 0,008 markkaa ja se on entisestä Neuvostoliitosta, Kaspianmeren rantakaupungista. Pakkasen ystävä osti sen ja siihenkin liittyy tarina. Kokoelman mahdollisesti vanhin on vuodelta 1841, vuosiluku ja nimi Magdalena on kaiverrettu sormustimeen.

Lisäksi Pakkasella on neljä mapillista kokoelman sormustimiin liittyviä taustatietoja.

Pakkanen sanoo olevansa sormustimien kerääjänä epäjohdonmukainen. Hän ei keskity tiettyyn tyyliin, valmistusajanjaksoon, tekniikkaan tai materiaaliin, vaan sormustimet on hankittu täysin omien mieltymysten mukaan.

Pirjoleena Pakkanen on saanut monta sormustinta lahjaksi. ”Itse en ole koskaan ostanut yhtään sormustinta, jonka edessä en olisi oivaltanut miksi se on minulle merkityksellinen.”

Pakkanen on ostanut sormustimia käymistään paikoista eri puolelta maailmaa. Välillä on tullut yllätyksiäkin vastaan. Pariisilaisessa liikkeessä myyjä kehotti katsomaan sormustimen sisään valoa vasten. Pienestä reiästä näkyi sormustimen sisäpuolella olevan minikaukoputken suurentamana piirros Kolumbuksen laivamatkasta 1492 Amerikkaan.

Kokoelman sormustimien materiaalit ja tyylit vaihtelevat.

"Hinnalla ei ole mitään tekemistä esineen merkityksellisyyden kanssa. Se mitataan muissa asioissa", kertoo Pakkanen. "En ole hyljeksinyt myöskään turistirihkamaa, koska se kertoo ajastamme."

Pakkasen sormustimet on tehty muun muassa keramiikasta, lasista ja kristallista, puusta, poronsarvesta, metalleista, hopeasta ja kullasta. Moni on maalattu käsin, mutta joukossa on myös harvinaisempia filigraanitekniikalla tai cloisonné- eli soluemali­tekniikalla valmistettuja sormustimia.

Pakkasen sormustinkokoelma on nyt valmis. Lasien takana olevat lokerikot ovat täynnä, ja uusia vitriinejä hän ei aio hankkia.

”Minulla jo on kaikentyyppisiä sormustimia, paitsi timanteilla koristeltuja. Sellaisia en ole koskaan ajatellutkaan hankkia”, kertoo Pakkanen.

”Kuljen vitriinien ohi päivittäin, usein pysähdyn, muistelen ihmisiä, tunnelmia ja paikkoja. En näitä palvoen kumartele, mutta ne ovat avanneet minulle uusia rajattomia maailmoja.”

Eri maat ovat sormustinkokoelmassa hyvin edustettuina.

Pirjoleena Pakkanen on ostanut sormustimia käymistään paikoista eri puolelta maailmaa.