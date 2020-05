Koskenkorvan kylän maitolaituriputiikista tullaan hakemaan pienpanimotuotteita, käsidesiä ja hyvää mieltä: ”Juomien valinnassa auttoi kylän oma olutraati"

Jouni Hirn

Jaakko ja Sari Koskenkorvan maitolaituriputiikki on saanut hienon vastaanoton. Maaseuturomanttinen puoti on tuonut eloa koronan takia hiljentyneeseen kevääseen.

Koskenkorvan Trahteerin isäntäpari Jaakko ja Sari Koskenkorva ei jäänyt toimettomaksi koronakriisin keskellä. He laittoivat pystyyn maitolaituriputiikin, josta saa paikallisten panimotuotteiden lisäksi rautaisannoksen hyvää mieltä ja nostalgiaa.

Ilmajoen Koskenkorvan kylällä, aivan Altian viinatehtaan kupeessa olevan Koskenkorvan Trahteerin maitolaiturille on aseteltu kauniisti kymmeniä pulloja ja tölkkejä.

Kaksi asiakasta valitsee vappujuomiaan ja ihastelee samalla maitolaituria, jotka olivat ennen keskeinen osa maaseutumaisemaa.

Viereisessä tehtaassa tislattua ”tiukkaa” ei ole myytävänä, mutta sitäkin kattavampi valikoima Pohjanmaalla pantua olutta ja siideriä. Myytävänä on myös mietoja Koskenkorva-juomasekoituksia sekä viereisessä tehtaassa valmistetusta etanolista tehtyä käsidesiä.

”Olemme saaneet hilpeää palautetta maitolaituriputiikista. Monet asiakkaat tulevat, koska he haluavat tukea paikallista yrittäjää. Meillä on tarjota heille maakunnan laajin valikoima pohjanmaalaisia pienpanimotuotteita”, Trahteerin yrittäjä Sari Koskenkorva sanoo.

Koskenkorvan Trahteeri tunnetaan viinamuseostaan sekä sauna- ja majoituspalveluistaan. Täksi kesäksi viereinen viinatehtaanjohtajan talo remontoitiin majoituskäyttöön.

Tämän kesän piti olla vuonna 1995 perustetun yrityksen historian vilkkain. Majoituspaikat oli buukattu täyteen muun muassa Kuninkuusravien, Provinssin ja Ilmajoen Musiikkijuhlien ajaksi. Myös useita ulkomaalaisia ryhmiä oli saapumassa eteläpohjalaisen jokimaiseman äärelle.

Toisin kävi. Kesän varauskalenteri tyhjeni täysin koronan takia. Yrittäjäpari ei halunnut jäädä toimettomaksi, vaan he päättivät keksiä jotain uutta ja piristävää.

Trahteerilla on luvat myydä mukaan mietoja alkoholijuomia. Koskenkorvat totesivat, että lähettyvillä on paljon pienpanimoita, joiden tuotteita ei saa ostettua yhdestä paikasta. Niinpä he päättivät ottaa panimotuotteet myyntivalikoimiinsa.

”Juomien valinnassa auttoi kylän oma olutraati. Kun sopivat juomat oli haettu tänne, hokasimme, että meillähän on tuossa oma maitolaituri, että siellä ne pitää myydä”, Jaakko Koskenkorva naurahtaa.

Sari Koskenkorvan mukaan kyseessä on luonnollinen jatkumo. Tarpeen tullen on osattava luovia ja keksittävä uutta.

”Tärkeintä on, että saamme tehdä töitä. Olisi liian yksipuolista perua tilaisuuksia yksi toisensa perään ja vastaanottaa peruutuspuheluita.”

Huhtikuun puolivälissä avattu maitolaituriputiikki on kevään aikana auki kerran viikossa. Halutessaan juomat voi tilata ennakkoon verkkokaupasta.

Putiikissa on myytävänä kuuden Pohjanmaan pienpanimon tuotteita: Mallaskosken, Kvarken Breweryn, Mallaskuun, Keppo Bryggerin, Pirulan sekä Pramian.

”Pienpanimoiden siiderien suosio on ollut meille positiivinen yllätys. Olen kuullut, että ne ovat olleet suosittuja Ruotsissa jo pidemmän aikaa, joten trendi on saapumassa Suomeenkin”, Jaakko Koskenkorva toteaa.

Vaikka matkailupalvelut on suljettu, tunnelin päässä näkyy valoa. Jos kesällä päästään liikkumaan kotimaassa vapaasti, luvassa voi olla ennätysvilkas kotimaan matkailukesä.

”Odotamme mielenkiinnolla, että tuleeko tästä se kesä, jolloin massakohteiden sijaan kierretään kaikki pienimmät ja oudoimmat paikat. Koskenkorvan kylä on erinomainen kohde. Meidän pienellä kylällä on paljon erikoista nähtävää”, Jaakko Koskenkorva toivottaa tervetulleeksi.

Jouni Hirn

Paikallisten juomien lisäksi tarjolla on paljon muutakin matkamuistoesineistä pyykkietikkaan. Trahteeri sijaitsee aivan Altian viinatehtaan kupeessa.