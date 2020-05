Katso video: Pellolla jumpatessa ei tule pulaa turvaväleistä: "Täällä voi jäädä vaikka miten kauas muista, jos haluaa"

Hiekkatietä ajavien autoilijoiden katseet kääntyvät keskiviikkoiltana poikkeuksetta Kankaan tilan nurmipellon suuntaan Rautjärven Innansennurkalla. Eikä ihme, sillä siellä keskellä maalaismaisemaa kohotetaan naisporukalla kuntoa Helena Lensu-Saukkosen ohjauksessa.

Liikuntayritys Kunto Tsemppiä Rautjärven Simpeleen keskustassa pyörittävä yrittäjä päätti toukokuun alussa, että kuuden viikon totaalinen tauko toiminnassa saa riittää. Kunnan taajamassa sijaitseva kuntosali avattiin turvaohjeiden kera ja ryhmäliikunta siirtyi salista kotitilan pellolle. Parkkipaikkana toimii navetan ja konehallin edusta.

Heti ensimmäisellä kerralla mukaan ilmoittautui yhdeksän liikkujaa, joten ryhmä on nyt toistaiseksi täynnä, Lensu-Saukkonen kertoo.

Hän aikoo pitäytyä ulkona vain yhden ryhmän ohjaamisessa viikoittain. Tekemistä riittää siitä huolimatta.

"Huomenna alkaa metsän istutus, ja taidan laajentaa kasvimaatakin. Ei sitä tiedä, miten kova pula syksyllä on kotimaisista vihanneksista."

Kesäkuussa liikuntaryhmään pellolle voi ottaa enemmänkin väkeä, kun kokoontumisrajoite lievenee. Tilaa turvaväleihin on riittämiin.

"Siitä ei tule pulaa, täällä voi jäädä vaikka miten kauas muista, jos haluaa."

Pellon nurmi on tarkoitus pitää liikuntapaikalla lyhyenä ainakin juhannukseen asti, jollei ötököiden aiheuttama häiriö kasva liian suureksi sitä ennen.

"Juhannuksena ryhmät jäävät tavallisesti muutenkin tauolle."

Ensimmäinen steppipainotteinen tunti ilta-auringossa, Silamus-järveä peltojen yli katsellen saa liikkujilta pelkkää kiitosta, kevään ensimmäisten hyttysten ilmestymistä lukuun ottamatta.

"Ihanaa. Tauon jälkeen on mukava päästä liikkumaan, kotona ei tule tehtyä samalla tavalla", kehuu Arja Kondratjeff.

"Tykkään liikkua ennemmin ulkona kuin hikoilla salissa. Venytellessä hyttyset vähän haittaavat, mutta ei niitä liikkeessä huomaa. Mikään jooga ei kyllä niiden kanssa toimisi", Sanna Kukkura pohtii.

Liikunta-alan yrittäjällä koronan vaikutukset tuntuvat toiminnassa pitkään. Esimerkiksi salikortit olivat ensin salin sulkemisen ajan tauolla, ja nyt niiden voimassaoloa on vastaavasti jatkettu.

"Se on pitkä pätkä ennen kuin asiakkaat ostavat lisää saliaikaa. Ja saa nähdä, päästäänkö syksyllä palaamaan ryhmien kanssa normaalimpaan ohjelmaan", Lensu-Saukkonen pohtii.

Hallitus ei määrännyt kuntosaleja suljettavaksi, ja monet saleista ovatkin olleet auki. Lensu-Saukkonen teki ratkaisunsa maaliskuun puolivälissä etenkin ikäihmisten turvallisuuden vuoksi. Yrityksen asiakkaista monet ovat yli 65-vuotiaita, ja heille on suunnattu myös iso osa ryhmäliikunnasta.

"Salilla kävi huhtikuussa vain muutama kilpaurheilija treenaamassa."

Viikkojen kuluessa kyselyjä salin avaamisesta tuli paljon, ja huoli asiakkaiden liikkumattomuudesta kasvoi. Lopulta yrittäjä päätyi avaamaan salin niin, että kaksi aamua viikossa on varattu vain riskiryhmien käyttöön, ja myös yksityisiä saliaikoja voi sopia.

"Yksinolo on iäkkäille aika rankkaa ja kuntosalilla käynti on monelle myös sosiaalinen tapahtuma. Lisäksi heille on tosi tärkeää päästä liikkeelle poikkeusoloissakin", yrittäjä toteaa.

Hän on saanut kriisin vaikutuksiin helpotusta yksinyrittäjille myönnettävästä tuesta sekä kunnan antamasta vuokran alennuksesta.

"Nyt on sitten vedetty vähän henkeä ja treenattu itse."

Lensu-Saukkonen perusti Kunto Tsempin viisi vuotta sitten, kun hän miehensä kanssa luopui lypsykarjasta. Tsemppihenkeä riittää myös poikkeusoloissa.

"Ehdottomasti tästä jatketaan! Ryhmäliikunta ehkä vähenee, kun itsellekin tulee ikää, mutta kuntosalin toiminta jatkuu kyllä", hän suunnittelee.