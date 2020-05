Arabian kannut ovat suosittu keräilykohde – kissat, perhoset ja Heluna-lehmät koristavat Saku Heinosen komeaa kokoelmaa

Valtaosa Arabian asioiden keräilijöistä on naisia, mutta miehiäkin mahtuu mukaan.

Jaana Kankaanpää

Heinosella on yhtä kannua lukuun ottamatta kaikkien keräämiensä sarjojen kaikki koot. Kuvassa Arabian Lehmäkannuja.

”Emäntä halusi kupit alun perin ihan käyttöä varten. Niitä tuli hankittua sitten aina vain enemmän. Vaikka hän oli jo lopettanut keräämisen, minä jatkoin ja pian kerääminen lähti käsistä”, kertoo Saku Heinonen.

Heinosen keräämiä kuppimalleja ja niiden koristeita löytyy Arabialta niin monta erilaista, että kokoelman rajaaminen oli tarpeen tehdä heti alkuun. Niinpä Heinonen valitsi vain kaksi erilaista kuppimallia, joihin kerää kaikki erilaiset koriste- ja värivaihtoehdot.

Rajaamisestakin huolimatta Heinoselta löytyy noin sata erilaista Arabian puhalluskuviokuppia.

Muutaman erikoisemman koristeen tai värin jahtaaminen saattaisi tulla liian kalliiksi. ”Kun kuppien kokoelma oli siinä pisteessä kuin halusin, aloin kerätä kannuja”, Heinonen sanoo.

”Tykästyin aluksi pieniin 2,5 desilitran babykannuihin. Niitä olen pikku hiljaa kerännyt.”

Arabialla on kuusi erilaista eläinkannujen sarjaa, joita Heinonen havittelee. Kaksi erilaista perhos- ja kissasarjaa, lintu sekä Heluna-lehmä. Heinosella on yhtä kannua lukuun ottamatta kaikkien sarjojen kaikki koot. Myös Arabian muista sarjoista on useita kannuja.

Kannuja Heinoselle on kertynyt yhteensä 58 kappaletta. Niistä suurin osa on valmistettu 1930- ja 70-lukujen välillä. ”Astiat ovat hienoja ja tyylikkäitä. Niiden arvo ei laske, vaan nousee”, Heinonen pohtii.

”Kannujen kokoelma ei ole vielä valmis. Yritän saada hommattua lisää eri värejä, koristeita ja malleja.”

Jaana Kankaanpää

Kaarinassa asuva Saku Heinonen ihastui aluksi pieniin kannuihin.

Heinonen tarkkailee verkkohuutokauppoja, nettikirpputoreja, erilaisia Facebookin ryhmiä sekä käy mielellään kivijalkakaupoissa ja kirppu­toreilla.

”Aina on se mahdollisuus, että jokin aarre löytyy hyvinkin edullisesti”, toteaa Heinonen. Toisen roska on toisen aarre.

Turun lähellä asuva Heinonen on valmis ajamaan Turun ympäristön kirpputorit läpi, mutta semmoista esinettä ei ole, että satojen kilometrien päästä sen noutaisi. Heinonen siirtyy nettikirpputorien ja huutokauppojen ääreen iltaisin varsinaisen työpäivänsä jälkeen. ”Keräily vaatii paljon työtä”, hän sanoo.

Uudesta, ulkomailla valmistetusta Arabian tuotannosta Heinonen ei ole kiinnostunut.

Jaana Kankaanpää

Ylärivissä Karjala-Pilvet-kannuja kaksi kappaletta. Aster-kannuja, Ruusu-kannu ja neljä Aster-kannua.

Vaikka kannuja on tuotettu Arabian tehtaalla sarjatuotantona ja esine saattoi olla vuosia, jopa vuosikymmeniä tehtaan tuotannossa, silti Heinonen löytää niistä mielenkiintoa ja eroavaisuuksia.

”Koristeissa on tummempaa sävyä ja vaaleampaa sävyä. Ne eivät ole samanlaisia, vaan kaikki ovat uniikkeja. Joskus koristeen värit lähtevät leviämään ja esineissä on tehtaalta mukana tulleita ”epämuodostumia”. Se tekee niistä mielenkiintoisia.”

Jos Heinosen kuppi- ja kannu­kokoelma tulee valmiiksi, on seuraava keräilykohdekin jo mietittynä. Kotimainen kirkas lasi on ruvennut kovasti kiinnostamaan Heinosta.

Jaana Kankaanpää

Ylärivissä Perho-kannut. Alarivissä kaksi.Karjala-Pilvet-kannua, Aster-kannu, Ruusu-kannu ja neljä kappaletta Aster-kannuja.