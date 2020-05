50 opiskelijan Paltamon lukio kiipesi yo-tulosvertailussa maan 20 parhaan lukion joukkoon – rehtori kertoo, mistä pienen lukion menestys kumpuaa

Markku Vuorikari

Paltamon lukiossa opiskelee yhteensä noin 50 ihmistä. Tänä keväänä lukiosta valmistui 20 ylioppilasta.

Kainuussa sijaitseva Paltamon lukio nousi tänä vuonna ylioppilaskirjoitusten tulosvertailussa maan 20 parhaan lukion joukkoon. Viime vuonna Paltamon lukio oli vertailussa sijalla 272.

Rehtori Teuvo Heikura kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että hyviä tuloksia oli kiva ottaa vastaan.

"Toki me tiesimme, että tämä porukka on ollut hyvä koulussa, kun heidät on tunnettu suurimmaksi osaksi perusopetuksesta lähtien", Heikura sanoo.

Suurin osa Paltamon lukion oppilaista siirtyy lukio-opintoihinsa läheisestä yhtenäiskoulusta.

Heikuran mukaan lukion ylioppilaat ovat aina saaneet kirjoituksista kohtuullisen hyviä tuloksia.

"Nyt oli erityisen hyvä ikäluokka. Se oli havaittavissa heidän lukio-opintojensa aikana, että tulos tulee olemaan hyvä. Se, että tulos oli näin hyvä, oli kyllä yllätys", rehtori toteaa.

Paltamon lukion hyvän ylioppilastutkintomenestyksen taustalla on vaikuttanut Heikuran mukaan esimerkiksi se, että lukiossa pystytään luomaan menestystä tukevat puitteet.

"Meillä on todella hyvä ilmapiiri, ja tämä on yhteisöllinen opiskelupaikka, jossa opiskelijaa kuullaan ja hänelle rakennetaan omia yksilöllisiä tarpeita vastaavia tukia aina tarvittaessa", hän kertoo.

Opiskelijoiden kuuleminen ja yksilöllisten tukiratkaisujen rakentaminen ilmenevät käytännössä niin, että opetuksessa opettaja pystyy ottamaan huomioon sen, että joku oppii vaikkapa parhaiten visuaalisten kuvien avulla ja toinen taas oppii parhaiten kuuntelemalla.

"Sitä yksilöllistä oppimistyyliä huomioidaan opetuksessa", rehtori kertoo.

Lisäksi rehtori nostaa esiin sen, että lukion opiskelijakunta toimii hirvittävän hyvin, ja siellä järjestetään yhteisiä tapahtumia säännöllisesti.

"Pyrimme tekemään kaikkemme. Opettajat ovat valmiita auttamaan monta kertaa myös iltaisin. Esimerkiksi Whatsapp-viesteillä on autettu opiskelijoita, jos heillä on ollut joku ongelma kotitehtävien kanssa", Heikura lisää.

Yksi menestyksen salaisuus on myös se, että lukiossa opiskelijat uskaltavat kysyä opettajilta mieltä askarruttavista asioista myös koulupäivän aikana.

Minkä yhden neuvon rehtori antaisi lukiolle, joka haluaisi pyrkiä mahdollisimman hyvään oppimistulokseen? Heikura kannustaa luomaan opiskelulle otollisen ilmapiirin sekä niin sanotun välittämisen kulttuurin, jossa tärkeää on kannustaminen ja innostaminen.

"Nyt kun uutta lukion opetussuunnitelmaa ollaan tekemässä, puhutaan paljon opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tämä on sellainen satsaus, johon olemme todella hyvin kiinnittäneet huomiota. Ensinnäkin tärkeää on opiskelijoiden osallistaminen heitä koskevaan päätöksentekoon ja tapahtumien järjestämiseen", hän sanoo.

Paltamon lukion sijoituksen paranemisesta yo-tulosvertailussa kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

