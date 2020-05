Marko Mäki-Hakola kannustaa tiloja palkkaamaan suomalaisia: "Nyt tulee kiire!" – Kausityövoiman tarve tiloilla moninkertaistuu juhannukseen

Kuvat: Jaana Kankaanpää

"Kuukauden aikana pitäisi hypätä neljästätuhannesta kahteenkymmeneen tuhanteen kausityöntekijään. Se kertoo meidän haasteesta", kuvailee Marko Mäki-Hakola.

Kausityövoiman tarve moninkertaistuu tulevina viikkoina, kun esimerkiksi kotimaisen mansikan poimintakausi avomaalla pääsee vauhtiin.

"Kausityöntekijöitä on saatu tämän hetken tarpeisiin, mutta lähiviikkoina ollaan tosi vaikean paikan edessä", varoittaa kausityövoimalentojen organisoinnista vastannut MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Perusvuonna huhtikuun loppuun mennessä tarve on parituhatta kausityöntekijää ja toukokuun loppuun mennessä vajaat neljätuhatta. Tänä vuonna tarve on ollut Mäki-Hakolan mukaan hiukan pienempi, kun tilat ovat rajoittaneet tuotantoaan.

"Ne tarpeet on pystytty täyttämään. Ulkomailta on tullut ja kotimaasta on saatu täydennyksiä."

Juhannuksen jälkeen edessä on iso haaste

"Seuraavina viikkoina viikko viikolta tarvittavien työntekijöiden määrä kasvaa. Voisi olla viisautta, ettei hallitus jatka tällaisten kiintiöiden pitämistä lainkaan."

Suomeen saapumisen esteitä on useita. Mäki-Hakola luettelee heti pitkän listan haasteita.

"Ensinnäkin kotimaassa Migri on ruuhkautunut. Eri maissa suurlähetystöt eivät välttämättä ole auki ja lähetystöön ei päästä tunnistautumaan. Liikenneyhteydetkään eivät toimi. Eikä halukkuus lähteä muihin maihin ole koronan takia kovin suuri."

MTK arvioi, että nyt tarvitaan kotimaasta kymmenentuhatta kausityöntekijää.

"Siinä on kova työ. Toive hallituksen suuntaan on, että luovuttaisiin kiintiöistä ja kaikki byrokratia, mitä voidaan karsia, karsittaisiin."

Otetaan esimerkki.

"Kun oleskeluluvalla tulee Suomeen, pitää henkilön pitää hakea muovinen kortti Ukrainassa Suomen suurlähetystöstä. Se sama kortti on lähetetty Suomesta Ukrainaan. Ja se sama kortti sitten palaa Suomeen tulijan kanssa. Kun postilähetysten lähettäminen on mitä on, aikaa tuhraantuu poskettomasti."

Tiedon kulkukin voisi olla tehokkaampaa.

"Kun Migri tekee päätöksen, päätös toimitetaan pelkästään työnhakijalle. Ei työnantajalle. Tällä hetkellä, kun luvat roikkuu Migrissä, työnantajatila ei tiedä, että päätös on mennyt työntekijälle. Tuottaja ei pysty edes antamaan ohjeita tulijalle näistä meidän tilauslennoista, että voisi suunnitella tuloaan Suomeen."

Marki Mäki-Hakola muistuttaa, että kesäkuu alkaa muutaman päivän päästä.

"Jos me tarvitaan parikymmentä tuhatta työntekijää kesäkuun lopussa tiloille, siinä on aika lailla tekemistä."

Hyvä uutinen on se, että tilauslennot Ukrainasta on saatu toimimaan.

"Viisi lentoa on nyt saatu tehtyä, kuudes on valmisteilla ja myynnissä. Ennakkovarauksia seuraavastakin on tehty. Yhteistyökumppanimme Kon-Tiki Travelsin kanssa kaikki on toiminut hienosti."

Kuljetukset tiloille lentokentiltä ja karanteenit tiloilla ovat menneet hyvin.

Kun nyt joka tapauksessa näyttää siltä, että Suomeen on vaikea saada riittävää määrää työvoimaa ulkomailta, Mäki-Hakolalla on viesti tiloille.

"Nyt kannattaa rekrytoida kotimaasta. Ei voi jäädä odottamaan mitään ihmettä. Vaikka rajat olisi täysin auki, työntekijöitä ei tänä vuonna saada niin paljoa kuin toiveissa olisi."