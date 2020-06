Hedelmien ja vihannesten hankintatuki laajenee toiselle asteelle, maidon hankintatukeen luvassa maltillinen korotus

Syyskaudella koulujen ja päiväkotien hankintatukilistalla on tuotteita, jotka ovat Suomessa sesongissa.

Markku Vuorikari

Koulujen ja päiväkotien hankintatukikelpoisten vihannesten ja hedelmien lista laajenee.

Kouluissa ja päiväkodeissa tarjottavista maitotuotteista maksetun tuen määrää korotetaan maltillisesti lukuvuonna 2020–2021. Myös tukikelpoisten vihannesten ja hedelmien listaa laajennetaan. Tukea saavat tulevana syksynä muun muassa marjasekoitukset ja valkokaali.

”Tavoitteena on ollut valita syyskaudelle sellaiset tuotteet, joista on saatavilla kotimainen vaihtoehto”, maa- ja metsä­talousministeriön neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm kertoo.

Hedelmien ja vihannesten tuki laajenee samalla myös toisen asteen oppilaitoksiin eli esimerkiksi ammattikouluihin ja lukioihin.

Tuki on kokonaisuudessaan Euroopan unionin rahoittama. Suomessa sen määrä on noin 5,4 miljoonaa euroa. Maitotuotteisiin on varattu noin 3,45 miljoonaa euroa ja kasviksiin noin 1,4 miljoonaa euroa.

Osa tuesta, noin puoli miljoonaa euroa, käytetään lapsille ja nuorille suunnattuun ruokatiedotukseen ja terveellisten elämäntapojen edistämiseen.

Maidon ja piimän tuki on 18 senttiä litralta ja luomu-tuotteilla 36 senttiä. Juustoilla tuki on 72 senttiä kilolta ja hapanmaitotuotteilla 10 senttiä maitokilolta.

Hedelmien ja vihannesten tuki on 65 prosenttia ja luomu-tuotteilla 75 prosenttia hankintahinnasta.