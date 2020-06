Elatusvelvollisten Liiton puheenjohtaja kannustaa: Erovanhemmat, vaihtakaa vaikka koteja, että lapset pääsevät kesällä vanhaan kotiin maalle!

Jarkko Sirkiä

Elatusvelvollisten Liitto kannustaa vanhempia panostamaan siihen, että lasten kesästä tulisi virkistävä, kun leirejä on peruttu ja harrastuksia pantu jäihin.

Koronalla on ollut yllättäviä seurauksia, sanoo Elatusvelvollisten Liiton puheenjohtaja Ahti Hurmalainen. "Yksikin äiti sanoi, ettei panisi pahakseen, vaikka korona-aika jatkuisi, sillä se on ollut elämäni parasta aikaa. On saanut rauhoittua oravanpyörästä kotiin lasten kanssa."

Hurmalaiselle on tullut paljon palautetta siitä, miten korona-aika on ollut hyvää aikaa lasten kanssa. Elatusvelvollisten Liitto antoi tänään julkilausuman, että vanhemmat panostaisivat lasten kesälomaan, että siitä tulisi mahdollisimman virkistävä. Tapaamisista tulisi sopia entistä joustavammin.

Maatiloilla ero tarkoittaa usein sitä, että toinen vanhempi, usein äiti, muuttaa lasten kanssa pois tilalta ja toinen jää tilalle. "Lapset monesti miettivät eron jälkeen yhteistä aikaa, kun oli isot tilat, pihat ja eläimiä. Voisivatko vanhemmat vaihtaa niin, että pois lähtenyt tulisi lasten kanssa vanhaan kotiin vaikka viikoksi", Hurmalainen ehdottaa.

"Lapsuuskoti ja sen aktiviteetit ovat lapsille ja nuorillekin yllättävän tärkeitä."

Hurmalainen kannustaa vanhempia ottamaan yhdessä vastuuta lasten mukavasta kesästä. "Kumppanuusvanhemmuus on näin korona-aikana entistä tärkeämpää."