Tokiossa ei kisata, mökillä kyllä: MT tarjoilee ohjeet mökkiolympialaisiin

Jutta Mykrä

Mökkiolympialaisiin riittää nollabudjetti. Kumivenesoutuun ei tarvita edes airoja.

Olitko odottanut kaikkien aikojen penkkiurheilukesää? Ahdistaako olympialaisten siirtyminen ensi vuoteen? Kisakuumetta voi yrittää lieventää järjestämällä mökkiolympialaiset.

Oikeiden olympialaisten järjestelyyn kuluu miljardeja euroja, mutta mökkikisoissa riittävät ne välineet, mitä paikalta löytyy.

MT esittelee viisi koko perheelle sopivaa lajia mökkiolympialaisiin. Onnea kilpailuun!

1. Vedenkanto vuotavalla astialla

Jokainen kilpailija tarvitsee:

- avatun, tyhjän maitopurkin

- tyhjän, muovisen jugurttipurkin, jonka pohjaan on tehty pieni reikä

Jokainen kilpailija saa täytettäväkseen avatun litran maitopurkin, ja maitopurkki on tarkoitus saada täyteen jugurttipurkilla, jonka pohjassa on reikä. Vesi haetaan esimerkiksi 5 metrin päästä rannasta. Jugurttipurkin reikää ei saa tukkia esimerkiksi sormella, eli tässä ratkaisee juoksunopeus. Voittaja on se, joka saa maitopurkkinsa ensimmäisenä täyteen.

2. Kävynheitto ämpäriin

KIlpailuun tarvitaan:

- ämpäri

- esimerkiksi 10 käpyä

Jokainen kilpailija yrittää heittää kävyt mahdollisimman tarkasti ämpäriin tietyn välimatkan päästä. Voittaja on se, joka saa mahdollisimman monta käpyä ämpäriin.

3a. Pussihyppely: perusversio

Jokainen kilpailija tarvitsee:

- juuttikangassäkin tai jätesäkin (tai lapsille muovipussit)

Jokainen kilpailija saa juuttikangas- tai jätesäkin, jonka sisällä pitää hyppiä tietty reitti mahdollisimman nopeasti. Lapset voivat hyppiä esimerkiksi muovipussissa. Voittaja on se, joka selvittää reitin nopeimmin.

3b. Pussihyppely: lisähaastetta

Pussihyppely pareittain saman pussin tai säkin sisällä tuo lisää jännitystä mökkiolympialaisiin.

4. Ämpärihaaste kuumiin kesäpäiviin

Jokainen kilpailija tarvitsee:

- vedellä täytetyn ämpärin

Jokainen kilpailija kaataa ämpärillisen vettä päälleen, ja koettaa minuutin aikana rutistaa vaatteistaan mahdollisimman paljon vettä takaisin ämpäriin. Voittajaksi selviää se, jonka ämpäriin päätyy eniten vettä.

5. Kumivenesoutu

Jokainen kilpailija tarvitsee:

- kumiveneen, uimapatjan tai uimarenkaan

Jokainen kilpailija koettaa soutaa tietyn reitin mahdollisimman nopeasti. Kumiveneiden sijaan kilpailu voidaan järjestää esimerkiksi uimapatja- tai uimarengasversiona. Airojakaan ei tarvita, sillä käsilläkin voi kauhoa. Muistathan pelastusliivit kumiveneessä!

Tasapelitilannetta varten

Jos mökkiolympialaisissa päädytään tasatilanteeseen, eikä kultamitalia haluta jakaa kahdelle, voidaan mestaruus ratkoa köydenvedossa. Köydenveto oli olympialaji vuodesta 1900 vuoteen 1920.