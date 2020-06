Korona vei tanssiorkestereilta leivän, eikä Pekkaniskan Poikien keulakuva säästele pettymystään valtioon ja Kelaan: "Aivan uskomatonta, kuinka yksi ammattiryhmä voidaan jättää tyhjän päälle, vaikka tämä ei ole omaa syytä"

Kimmo Haimi

Panamanhattu on Pekkaniskan Poikien tavaramerkki.

Kun korona peruutti musiikkikeikat, se katkaisi myös kesän lavatanssit. Pyörähtelemään voi päästä heinäkuussa, mutta enintään pienille lavoille.

Kuinka leipänsä soittamisella saavat orkesterit ja artistit oikein pärjäävät?

”Stoppasi kuin seinään. Kun loppui, niin loppui”, sanoo Pekkaniskan Poikien eli tanssiorkesteri PNP:n laulusolisti Matti-Sakari Venetvaara.

Bändiltä pyyhkiytyi kerralla noin 80 keikkaa, aivan laillisten perumisten kautta.

Osa pojista saanut Muusikkojen liiton kautta ansiosidonnaista korvausta, osa haki Kelan päivärahaa. Venetvaara ei säästele sanojaan valtiovallan suuntaan.

”Päivärahan saaminen on ollut työn ja tuskan takana. Aivan uskomatonta, kuinka yksi ammattiryhmä voidaan jättää tyhjän päälle, vaikka tämä ei ole omaa syytä. Erilaisia tukipaketteja on jaettu esiintyjillekin, mutta tälle genrelle ei mitään. Minäkin olen elättänyt itseni vuodesta 1979 ja siinä sivussa jonkun muunkin.”

Venetvaara on ajanut tauon aikana kuormuria ja kaivuria. Heinäkuulle on muutama keikka, mutta hän toivoo paluuta keikka-arkeen vielä tämän vuoden puolella. Hän tosin arvelee väen lähtevän liikkeelle vasta rokotteen myötä.

”Vielä en ole kuullut minkään bändin tai lavan lopettaneen.”



Tanssiyhtye Finlanders ja kymmenen muuta tunnettua artistia ja yhtyettä julkaisivat 25. maaliskuuta avoimen kirjeen valtakunnallisille mediatoimijoille.

Iskelmämusiikin tekijät ja esittäjät vetosivat ammattilaisten ja yleisön puolesta, että radiossa pitäisi soittaa nyt iskelmää.

”Valtava väestönosa, jonka lempimusiikkia on iskelmämusiikki, joutuu nyt istumaan kotona jopa karanteenissa. Näille ihmisille ei ole vaihtoehto kuunnella mielimusiikkiaan digitaalisesti tai vaatia sitä sosiaalisessa mediassa, vaan he kuluttavat pääasiassa televisiota ja radiota. Nyt on mahdollisuus auttaa iskelmän ystävää ja ottaa perinteikästä iskelmämusiikkia jokapäiväiseen tehosoittoon”, kirjeessä vedottiin.

”Eritoten karanteenissa elävä senioriväestö on nyt ansainnut teiltä merkittäviä toimia. Musiikin lohduttava voima on valtava aikana, jolloin sosiaalinen kanssakäyminen on rajoitettua.”



No, onko niin toimittu, vetoomuksessa mukana ollut orkesteri Komiat?

”Meillä ei ole tilastoja, mutta kyllähän valtakunnallisilla kanavilla olisi tilaa ja tilausta tanssilavoilla keikkailevien orkesterien musiikille. Toivon ihmisten ottavan yhteyttä isoihin kanaviin ja toivovan iskelmää”, rumpali Eero Nummela kannustaa.

MT esitteli vuonna 2018 Suomenmestaruuden voittaneen yhteen viime kesänä.Bändeillä on ollut omia keinojaan selviytyä ja saada tuloja. Heli Laaksonen ja Kyösti Mäkimattila ovat myyneet lippuja runolliseen lauluiltaansa, Finlanders julkaisi huhtikuussa uuden levyn ja Komiat ensimmäisen levynsä.

Auttaako se kurimukseen?

”Keikkailun menettäminen on kaikille bändeille valtavan haastavaa. Levyn tekeminenkin maksettiin keikkatuloilla”, Nummela vastaa.

Jos keikka peruuntuu, mitään ei makseta.

”Koko maailmassa on force majeure -tilanne.”



Kun kriisi alkoi maaliskuussa, Komiat viimeisteli levyään ja keikkaili tarkoituksella vähemmän. Levyä piti markkinoida kesäkiertueella.

”Kun keikoille ei ole nyt päästy, myyntihommia on painettu täysillä ja satoja levyjä postitettu. Mutta onhan se outoa, että vaikka olemme nuoria, näin pitkää keikkataukoa ei ole koskaan ollut.”

Levyllä on puolet keikoilta tuttuja kipaleita, puolet uutta ja itse tehtyä, bändin tavoittelemaa reipasta meininkiä.

”On ollut hyvä huomata, että musiikille on tänä aikana paljon kysyntää ja hyväntuuliselle levylle tilausta.”

Entä lavat: avaavatko ne ja milloin?

”Heti lähdetään keikoille, kun saadaan valtiovallalta lupa.”

