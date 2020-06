Muistatko hinkselipyyhepoika Jirin? – Keksintö sai median huomion: "Minä olen nyt lomalla", Jiri sanoi lopulta

"Jos saunan ympärillä on vielä loppukesästä tapahtumia, niin niihin voidaan mennä", koronasta kärsinyt yrittäjä Katja Lindén sanoo.

"Tuotekehityksen seuraava vaihe voisi olla tasku naisten pyyhkeessä", yrittäjä Katja Lindén nauraa. Jiri Lindénin pyyhkeessä tasku on.

Nerokas keksintö henkselipyyhe toi pienen mediasirkuksen Jämsän Koskenpään kylälle viime lokakuussa.

Mediasirkus on ehkä iso termi, mutta keksintöä kävi ihmettelemässä Suomen valtakunnan mediaa ja myös ruotsalaisia toimittajia.

Sellaista ei Koskenpään kylällä usein näe.

Jossain vaiheessa pyyhkeen keksijälle Jiri Lindénille tuntui mylläkkä riittävän.

"Hänellä oli syysloma ja toimittaja soitti. 'Sano sille, että minä olen nyt lomalla', Jiri huusi minulle", yrittäjä-äiti Katja Lindén nauraa.

Nyt mediahuuma on rauhoittunut ja äiti Lindén on keskittynyt tuotteen myyntiin koronan pikkuhiljaa hellittäessä.

"Strategia oli lähestyä yrityksiä ja tarjota pyyhettä liikelahjaksi. Mutta se loppui."

Kesän tapahtumat on peruttu ja se on iso isku. Esimerkiksi lähellä Himoksen hiihtokeskuksessa on tavallisena kesänä useita kymmenenkin tuhannen kävijän tapahtumia.

"Jos saunan ympärillä on vielä loppukesästä tapahtumia, niin niihin voidaan mennä."

Pyyhe alkoi hahmottua viime kesänä, kun Jiri kysyi, miksei pyyhkeessä ole henkseleitä. Se patentoitiin syksyllä ja tähtäin oli joulumarkkinoille.

Huomio on nyt verkkokaupassa. Tukkuporrasta ei vielä ole käytössä.

"Aika hissukseen ollaan menty, kun on opeteltu samalla. Mieluummin niin kuin valtavalla volyymilla ja sitten ei käykään kaupaksi. Kyllä huomaa, että ihmiset käyttävät rahaa tarkasti. Pikkuhiljaa tämä aukeaa", Katja Lindén sanoo.

