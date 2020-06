Mikä hurmuri! Alle metrin korkuinen miniaasi Calle käy rapsutettavana vanhainkodeissa ja toimii perunatilan maskottina – katso video

Jarkko Sirkiä

Satu Valkas on kouluttautunut psykologiksi, Green Care -ohjaajaksi ja sosiaalipedagogiseksi hevostoimintaohjaajaksi. Calle-miniaasi on normaalisti hyvin leppoisa ja rapsutuksenkipeä tapaus, mutta nyt hormonihuuruissaan hieman arvaamaton.

Callella on teini-ikä. Se on niin hormonihuurujen vallassa, että pihamaalle on pystytetty uusia aitoja. Välillä Calle huutaa ystävilleen Jummille ja Yosefille, jotka ovat jääneet aidan toiselle puolelle. Etäisyys aiheuttaa ikävää tiiviissä kaveriporukassa.

Aivan yksin Calle ei kuitenkaan joudu olemaan, se ei olisi hyväksi sosiaaliselle aasille. Samaan aitaukseen on tullut vierailulle kaksi tammaa toiselta tallilta. Välimeren miniaaseja on Suomessa alle kaksikymmentä, joten tarkoituksena olisi saada aikaan uusia minikokoisia varsoja.

Kaksivuotias Calle ei tosin tunnu ymmärtävän jutun juonta. Emä hylkäsi Callen varsana, joten ehkäpä tuttipullolla ruokkimisen vuoksi Callea taitavat kiinnostaa enemmän ihmisten puuhat kuin samaan aitaukseen tuodut nelijalkaiset leidit.

Tärppäsi tai ei, Callella on pian edessä ruunaus, jotta se ei hormonipäissään unohtaisi pääammattiaan: ihmisten kanssa työskentelyä.

Satu Valkas innostui miniaaseista sattumalta. Hevosien kanssa hän on harrastanut lapsesta asti, ja ajatuksissa kytikin haave psykologin ammatin ja eläinten yhdistämisestä.

Kolme vuotta sitten loppilaisen maatilan vanhan perunakellarin yläkerros muutettiin pihatoksi. Tallilla asui aluksi poneja ja miniaaseja, mutta nykyään Valkas on keskittynyt vain aaseihin.

Seinään on vieri viereen isketty neljä hevosenkengällä ja nimikyltillä koristettua koukkua riimuille. Täällä asuvat Calle, Rölli, Yosef ja Jummi. Miniaasit viihtyvät hyvin tavallisen kokoisten aasien kanssa eivätkä jää isompien kavioihin alle metrin säkäkorkeudesta huolimatta.

"Aasit ovat aaseja joka puolella maailmaa, niissä ei ole kovin paljon eroja. Miniaaseja sanon syliaaseiksi, koska ne tulevat heti syliin hakemaan rapsutuksia, jos laitumella laskeutuu kyykkyyn", Valkas sanoo.

Calle ja Rölli ovat pienen kokonsa ja ystävällisen luonteensa ansiosta käteviä apureita myös tallin ulkopuolelle sijoittuvissa tapahtumissa. Ne ovat käyneet keräämässä rapsutuksia niin vanhainkodeissa kuin syntymäpäiväjuhlillakin.

Valkas on kouluttanut aaseja varsasta asti, joten ne ovat oppineet kulkemaan erilaisilla lattioilla ja monenlaisissa ympäristöissä. Ne eivät pienestä säikähdä.

Aasit ovat saaneet myös kunnian ryhtyä perheen perunatilan maskoteiksi. Calle on itse asiassa saanut hienolta kalskahtavan nimensäkin tilalla viljeltävän Challenger-perunalajikkeen mukaan.

Perunoita nämä aasit eivät kuitenkaan saa syödäkseen, niissä kun on aivan liikaa tärkkelystä. Porkkanat riittävät hyvin herkkupaloiksi.

Jarkko Sirkiä

Aasien äänessä on metallinen särähdys ja niiden huuto kantaa kauas. Lähialueen mökkiläiset ovatkin välillä kyselleet lähteekö ääni susista tai villisioista. Jummi-aasi on mennyt sadetta pakoon leikkimökkiin, Calle ei pienestä ripottelusta hätkähdä.

Psykologinakin työskentelevä Valkas on valjastanut aasinsa työtovereikseen myös kuntoutuspuolella.

Eläinavusteinen kuntoutus sopii etenkin, jos perinteinen keskusteluterapia ei sovellu esimerkiksi keskittymishäiriöiden tai sosiaalisten kontaktien hankaluuksien vuoksi.

"Eläinten avulla pystytään käsittelemään itselle vaikeita asioita motivoivassa ympäristössä."

Tallilla ei voi häärätä sattumanvaraisesti monta asiaa yhtä aikaa, vaan ruokinta-aikaan pitää keskittyä täysin eläimiin. Aasi ei myöskään tuomitse, vaikka jokin uusi asia ei onnistuisi heti ensimmäisellä yrittämällä. Se on lohduttavaa monelle lapselle ja nuorelle.

Toistaiseksi Valkas on saanut vain harvakseltaan tallilleen kuntoutusasiakkaita, vaikka kiinnostusta aasien kanssa toteutettavasta sosiaalisesta kuntoutuksesta on ollut. Syy on siinä, että rahoittajaa tällaiseen kuntoutukseen on usein vaikea löytää.

Eläinavusteinen kuntoutus on Suomessa vasta vähitellen alkanut saada näkyvyyttä ja arvostusta kuntoutusmenetelmänä, mutta esimerkiksi Kela ei sitä vielä itsenäisenä kuntoutusmuotona rahoita.

Jarkko Sirkiä Yhdeksän kuukauden ikäinen Alexander on tiiviisti äitinsä mukana tilan töissä. Yosef-aasi suhtautuu pieneen tuijottajaan ystävällisesti, joskin varsin välinpitämättömästi. Jarkko Sirkiä Aaseille rakennettiin pihatto vanhan perunakellarin yläkertaan.

Tallilla seurana on myös yhdeksän kuukauden ikäinen Alexander. Yrittäjänä Valkas tasapainottelee lastenhoidon, aasien kanssa työskentelyn, psykologin hommien sekä tilan perunasihteerin velvollisuuksien kanssa.

Ei sillä että Valkas valittaisi, hän nauttii monipuolisista työpäivistään.

"En minä enää halua istua toimistossa kahdeksasta neljään joka arkipäivä. Yrittäjänä saa tehdä töitä monipuolisesti ja liikkua ulkona."

Suurin osa tallin asiakkaista tulee puhtaasti viettämään vapaa-aikaa pitkäkorvaisten eläinten kanssa. Perheet ja kaveriporukat ovat yleisimpiä vieraita, onpa tilalla järjestetty jopa yllätyssyntymäpäivät.

Ohjelmaan voi kuulua metsäretki aasia taluttaen, tallin askareiden hoitoa tai ihan vaan aasien rapsuttelua. Tyynten eläinten keskellä rauhoittuu levottominkin mieli.

"Hevosia näkyy laitumilla teiden varsilla, mutta aaseja ei juurikaan. Ne ovat eksoottisia ja ehkä siksi niin kiehtovia eläimiä."

Jarkko Sirkiä Satu Valkas on onnellinen, että on päässyt yrittäjänä yhdistämään kaikki intohimonsa psykologiasta aaseihin saakka. Jarkko Sirkiä Calle on kaksivuotias välimeren miniaasi.

322db32c-c041-435f-8e89-3218c6f6a8ca