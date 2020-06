Uusi testamentti ottaa digiharppauksen puhelimiin – modernissa käännöksessä opetuslapset muuttuvat oppilaiksi ja portto huoraksi

Carolina Husu

Opetuslapset muuttuvat oppilaiksi ja verollepano veronmaksajiksi, kun Suomen Pipliaseura kääntää Uuden testamentin kreikankielisestä alkutekstistä nykysuomalaiselle ymmärrettäväksi versioksi.

Teos julkaistaan lokakuun lopussa Helsingin kirjamessuilla.

Käännöstyössä on käytetty apuna noin 20-vuotiasta mallilukijaa Elisaa. Mallilukijan taustalla on asenne- ja arvoselvityksiä sekä tutkimuksia 15–25-vuotiaiden kielenkäytöstä. Elisa kuuluu kirkkoon mutta ei ole aktiivinen seurakuntalainen.

Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtajan Markku Kotilan mukaan UT2020 on tarkoitettu kaikenikäisille ihmisille, jotka osaavat suomen kieltä ja joilla pysyy älypuhelin kädessä.

Kääntämisessä oletus on, että se, mikä on ymmärrettävää parikymppisille, on ymmärrettävää myös heitä vanhemmille.

"Vuonna 1992 käyttöön otettu Raamattu säilyy edelleen kirkon virallisena Uuden testamentin käännöksenä. Tästä suomennoksesta ei sellaista tule. UT2020 saattaa vain pidentää Ysikakkosen käyttöikää, Kotila sanoo.

Uusi testamentti ottaa ison harppauksen digitaaliseen aikaan. Uusinta suomennosta, UT2020:ta voi lukea tai kuunnella puhelimesta, mutta sitä ei aiempien käännösten tapaan paineta kirjaksi.

Helsingin yliopiston teologian dosentti Niko Huttunen on työskennellyt Pipliaseurassa käännöshankkeen eksegeettisenä asiantuntijana tammikuusta 2018 alkaen. Eksegetiikka tarkoittaa tieteellistä raamatuntutkimusta.

Huttunen uskoo, että Uuden testamentin digiversio saattaa lisätä aika paljon Raamatun käyttöä.

"Uskonasiat ovat meille vähän nolo juttu. Kynnys laskee, kun Uutta testamenttia voi lukea tai kuunnella rauhassa kännykästä, eikä tarvitse kaivaa esiin mustakantista Raamattua", Huttunen sanoo.

Suuri ero aikaisempaan Raamatun käännöstyöhön on lukijalähtöisyys. Peräti 3 000 ihmistä on antanut palautetta uudesta suomennoksesta ja tekstiä on luetettu valikoiduilla ryhmillä, kuten varusmiehillä ja lukiolaisilla.

Kotilan mukaan vuoden 1992 Raamatun kieli oli jo julkaisuajankohtaan nähden arvokasta ja vanhahtavaa. Tekstin suomentaminen aloitettiin 1970-luvun puolivälissä.

Myös käännösihanteet ovat muuttuneet 30 vuodessa, Huttunen muistuttaa. Nykyään suomen kielessä suositaan aiempaa lyhyempiä ja yksinkertaisempia virkerakenteita.

"Raamatun käännöksiin tuppaa tulemaan tosi monimutkaisia lauseita. Minunkin on vaikea seurata kirkossa kuultuna lukukappaleita Paavalin kirjeistä, vaikka olen aiheeseen perehtynyt hevijuuseri", Huttunen sanoo.

UT2020 ei ole selkokieltä eikä nopeasti vanhentuvaa nuorisokieltä, vaan käännöksessä on pyritty rikkaaseen ja hyvään suomen kieleen.

Uuden testamentin moderni käännös saa varmasti osan ihmisistä ärsyyntymään, Huttunen sanoo.

Lukijapalautteen perusteella yksi kriittinen ryhmä on uskonnollisesti harrastuneet henkilöt, joiden mielestä mitään ei saa Raamatussa muuttaa.

"Se herättää kysymyksen, mikä on se perinteinen versio. Onko se Agricola, 1700-luvun versio, 1800-luvun versio vai joku 1900-luvun suomennoksista. On muistettava, että ne kaikki ovat käännöksiä."

Toinen konservatiivitaho on Huttusen mielestä hieman yllättävä. Nämä henkilöt ovat hieman etäämmällä uskonnollisista kysymyksistä, mutta he suhtautuvat arvostavasti Raamattuun kulttuuriperinnön näkökulmasta.

"Näille ihmisille seimet ja Isä Meidän -rukouksen muodot ovat hirveän tärkeitä. Meille on tullut palautetta, että Uudessa testamentissa pitää säilyttää vanha raamatullinen poljento."

Huttunen vastaa kriitikoille, että vanhat Uuden testamentin käännökset ovat edelleen käytössä. Hän ymmärtää hyvin ihmisiä, joille esteettiset arvot ovat tärkeitä.

"Se on ihan todellinen peruste, että tuntuu mukavalta, kun asia sanotaan vähän vanhanaikaisesti. Tämän käännöksen olemme kuitenkin tehneet ymmärrettävyys edellä ihmisille, jotka eivät ole kovin sisällä Raamatussa", Huttunen sanoo.

Kotilan mukaan suhtautuminen Raamatun kieleen ei noudata konservatiivi-liberaali-rintamalinjaa, eikä se riipu ikäluokasta.

"Jakolinja kulkee siinä, onko tarpeen ymmärtää lukemaansa. Toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä", Kotila tuumii.

Uudessa käännöksessä pyritään mukailemaan kunkin Uuden testamentin kirjan ominaista tyyliä. Luukkaan evankeliumi on esimerkiksi tyylikästä ja hieman korkealentoista kieltä, kun taas Ilmestyskirja on paikoitellen karkeaa ja roisia kieltä.

Kotilan mukaan aikaisemmissa Raamatun käännöksissä on puhuttu silotellusti portosta, mutta 2020 vuoden versiossa käytetään sanaa huora.

Uuden testamentin suomentaminen edellyttää kääntäjältä tasapainoilua, koska ihmisille on muodostunut tietynlainen odotusarvo Raamatun tekstiin.

Karkea kieli voi aiheuttaa nykylukijoissa voimakkaamman reaktion kuin Uuden testamentin kirjojen alkuperäisissä vastaanottajissa, mikä ei ole Huttusen mukaan tarkoitus.

Niko Huttunen on väitellyt Uuden testamentin eksegetiikasta, ja hän on myös evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi. Huttusen on henkilökohtaisesti vaikea käsittää puhetta uskontoneutraalista Suomesta.

"Fakta on se, että yhteiskuntamme ja arvomaailmamme rakentuu pitkälti kristillisen perinnön, kuten Uuden testamentin pohjalle. Minkä ihmeen takia se täytyy salata?"

Paavali kehottaa Roomalaiskirjeen 13. luvussa kristittyjä olemaan alamaisia esivallalle. Esivallan kunnioitus näkyi Huttusen mielestä Suomessa esimerkiksi korona-ajan poikkeusoloissa.

"Heti kun tulee vähän epävarma tilanne, kansalaiset suhtautuivat äärimmäisen kunnioittavasti maan hallituksen antamiin määräyksiin. Luterilaisuudessa opetettu Raamatun kohta on mennyt vuosisatojen aikana suomalaisten selkäytimeen."

Kaksi ja puoli vuotta kestänyt Uuden testamentin käännöstyö on valmis elokuussa. Ennen julkaisua teksti luetaan vielä kuunneltavaan audio-muotoon.

UT2020 on herättänyt etukäteen paljon huomiota, ja lukijapalautetta on tulvinut. Huttunen unelmoi, että Raamatun käännöksestä julkaistaisiin meemejä ja ihmiset keskustelisivat tekstistä kahvipöydissä.

"Siihen on vielä matkaa, että Uusi testamentti olisi vakituiseen nuorten puhelinnäytöillä. Rippikouluikäluokassa sellaista ilmiötä saattaa olla, mutta ei tämä ole suuri nuorisokulttuurin saavutus."