MTK:n säätiö kartanokaupoilla Kyösti Pietolan kanssa – Esa Härmälä: "Yleensä tällaiset kohteet on parturoitu viimeistä kalikkaa myöten"

Stina Haaso

Hongiston kartanon metsät, pellot ja osa talousrakennuksista myytiin pakkohuutokaupalla huhtikuun lopussa. MTK:n säätiö toteutti kaupan yhdessä Kyösti Pietolan kanssa. Kuvituskuvaa salolaiselta pellolta.

MTK:n säätiö on ostanut huhtikuun lopussa toteutetulla pakkohuutokaupalla Hongiston kartanon maat Salon Kiskossa.

Kaupan kohteena olleen tilakokonaisuuden kokonaispinta-ala on 490 hehtaaria. MTK:n säätiö osti kohteen yhdessä samassa naapurustossa maitaan viljelevän Kyösti Pietolan kanssa.

"Kauppahinta oli pikkuisen päälle 2,2 miljoonaa, josta säätiön osuudeksi jäi vähän yli puolet. Jakosopimus oli tehty jo etukäteen. Menettely hyväksytettiin voudilla etukäteen, koska mietittiin voiko pakkohuutokaupassa näin tehdä", kuvailee MTK:n säätiön hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä.

Kyseessä oli sähköinen huutokauppa.

"Lähtötilanteessa oli kolmekymmentä ostajaehdokasta, joten ei ollut ollenkaan varmaa, että voitamme kaupan. Lopussa mentiin viiden tonnin korotuksilla aika pitkään."

Säätiö oli kiinnostunut erityisesti kohteen metsämaista.

"Meitä ei kiinnostaneet pellot emmekä olisi missään olosuhteessa rakennuksia halunneet."

Härmälän mukaan jako oli sovittu eteenpäin niin, että Pietolalle tuli kaikki pellot eli noin 30 hehtaaria sekä iso joukko talousrakennuksia ja vajaat 100 hehtaaria metsää. MTK:n säätiön osuudeksi jäi noin 350 hehtaaria metsämaata. Kartanon päärakennus ei ollut kaupan kohteena.

"Yhteys Pietoloihin syntyi, kun säätiön isännöitsijän kanssa pohdittiin kohdetta ja tiesin Pietoloiden asuvan naapurustossa. Niinpä lähdin utelemaan, että millainen tämä pakkohuutokaupassa oleva kohde on."

"Näin sitten yhteiset edut löytyivät, kun selvisi, että Kyösti olisi pelloista, rakennuksista ja osasta metsiä kiinnostunut. Tämmöistä voi kutsua win-win-tilanteeksi. Minusta on tärkeää, että pellot säilyvät viljelyssä paikallisella viljelijällä. Säätiö haluaa keskittyä vain metsään."

MTK:n säätiön kannalta ostos on hyvä kohde säätiön maaomaisuuden jatkoksi.

"Harvoin säätiö tämmöisiä ostele. Kartanoita ei varmaan kuitenkaan koskaan. Eikä tämäkään ollut sinällään kartano, kun päärakennuksesta ei ollut kyse. Meidän investointisuunnitelmiemme mukaisesti teemme ostotarjouksia useammasta vuodessa."

Härmälä harmittelee, että yhä useammin säätiö vetää tarjouskilpailuissa vesiperän.

"Rahastot ovat tulleet ja haravoivat markkinoilta tällä hetkellä aggressiivisesti. Suomessa joka toisen metsäkauppaeuron maksavat jo rahastot. Voi sanoa, että rahastot ostavat aika vauhdilla yksityisten ihmisten metsiä."

"Me katsomme, että säätiö edustaa yksityistä talonpoikaista omistusta", täsmentää Härmälä.

Kun kaupat saatiin maaliin, säätiölle päätyneellä metsätilalla on alkanut tapahtua.

"Siellä on jo metsätyöt menossa. Kun yleensä tällaiset pakkohuutokauppaan joutuvat kohteet on parturoitu viimeistä kalikkaa myöten, siellä ennemmin on vain paljon rästissä olevia töitä. Kun ne saadaan tehtyä, metsät ovat taas hyvässä kasvukunnossa."

Säätiön omaksi metsästyskohteeksi Esa Härmälä ei kartanon maita ole suunnittelemassa.

"Maat on vuokrattu paikallisille metsästäjille. Eiköhän se järjestely jatku ennallaan."

Juttua korjattu 19.30: Korjattu kuvatekstistä Honkolan kartano Hongiston kartanoksi.