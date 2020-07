Valtiovarainministeri Matti Vanhanen iloitsee politiikan tasa-arvoistumisesta: "Kunhan on riittävän terve itsetunto ja luottaa itseensä, ei tarvitse edes miettiä sitä ottaako vuoden vapaata lapsen syntyessä vai ei"

Sanne Katainen

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen vakuuttaa olevansa vakaasti motivoitunut tehtäväänsä, jota hän itse kuvailee projektiluonteiseksi.

Moni nuorten sukupolvien kansanedustaja on viime vuosina sanonut valitsevansa perheen ennen politiikkaa. Kuluneena kesänä aiheesta ovat puhuneet viimeksi keskustalaiset Annika Saarikko ja Antti Kaikkonen.

Pitkän linjan poliitikko, entinen pääministeri ja nykyinen valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) iloitsee, että aika on muuttunut perhemyönteisemmäksi.

"Se ei ole mikään kysymys enää nuorille, kun lapsi on tulossa. Että mitä voi ja saa valita. Esimerkiksi ministerin tehtävästä on voinut jäädä perhevapaalle ja palata sen jälkeen jatkamaan. Poliittinen kulttuuri on muuttunut perhemyönteiseksi."

Vanhasen oman poliittisen uran alkupuolella asia oli toisin, joskin Vanhanen kertoo omalla kohdallaan arjen olleen helppoa.

"Koska asuin Nurmijärjellä reilun kolmenkymmenen kilometrin päässä eduskunnasta, oli huomattavan helppoa yhdistää perhe työhön. Toisin oli niillä, jotka tulivat eduskuntaan maakunnista kauempaa."

Vanhasen mielestä politiikan roolit ovat kaiken kaikkiaan muuttuneet tasa-arvoisiksi.

"Kunhan on riittävän terve itsetunto ja luottaa itseensä, ei tarvitse edes miettiä sitä ottaako vuoden vapaata lapsen syntyessä vai ei. Tilanne on parantunut valtavasti. Sukupuolten roolien ennakko-odotukset äänestäjienkin puolelta ovat tasaantuneet. Äänestäjien joukossa on toki yhä ihmisiä, jotka ovat traditionalistisempia kuin toiset."

Poliitikkojen esiintymiskoulutuksiin Vanhanen ottaa kantaa varovasti. Hän muistuttaa, että etenkin ministerin täytyy pärjätä julkisuuden valokeilassa.

"Ministeriöille on erittäin tärkeää, että ministeriön viestintä onnistuu ulospäin. Ministeri on ministeriön tärkein viestijä. Ei ole pieni asia pystyykö ministeri hoitamaan tehtäväänsä uskottavasti vai ei."

Tästä syystä ministeriöt perehdyttävät uusia ministereitä.

"Yhtä lailla kuin poliitikot saavat kieli- tai talouspolitiikan johtamisen kursseja, viestintä kuuluu siihen kanssa."

Vanhanen pohtii, että joskus on vaikea erottaa mikä on poliitikon henkilökohtaista toimintaa ja mikä esimerkiksi ministerin tehtävään liittyvää.

"Olen itse nuorena osallistunut puolueen sisäisiin maksuttomiin kursseihin. Puolueen puheenjohtajana televisioesiintymisiin liittyviä koulutuksia taisi olla. Muistaakseni oli myös ainakin jotain presidentinvaaleihin liittyvää. Henkka Hyppösen kanssa olen tavannut sellaisissa merkeissä pari kertaa."

"Ulkopuolisesta palautteenantajasta koin olleen tuolloin hyötyä."

Kun kutsu valtiovarainministerin tehtävään tuli, kokeneen poliitikon ei tarvinnut miettiä selviytymistään kameroiden edessä. Sen sijaan Vanhasen omat suunnitelmat muuttuivat melkoisesti. Hän on juuri saanut myytyä vanhan omakotitalonsa Nurmijärvellä.

"Olen rakentamassa loppuelämän kotia 1,5 hehtaarin tontille Nurmijärven Lepsämän kylälle. Tontti sijaitsee metsän ja pellon rajassa. Kaikki tulee yhteen tasoon, ilman portaita", kuvailee mies.

"Siitä tulee sellainen perinteinen maaseudulle sopiva umpipiha, jossa neljällä sivustalla on erilaisia rakennuksia. Varsinaisen talon lisäksi kolme sivustaa on erilaisia talousrakennuksia: autotalli, liiteri, verstas ja pihasauna."

Tarkoitus oli osallistua työmaalle paljon itse.

"Perustukset tein itse, mutta nyt meni nämä kaikki suunnitelmat uusiksi."

Heinäkuussa alkavalla kesälomallaan Vanhanen aikoo kuitenkin päästä käsiksi rakennustöihin.

"Nyt kesällä pystyn olemaan kolme viikkoa itsekin rakennustyömaalla. Olen palkannut sinne kolme nuorta kesätöihin ja sain juuri kirvesmiehen johtamaan hommaa. Se porukka tekee pääosan, mutta olen mukana siinä myös."

Matti Vanhanen on asunut koko elämänsä omakotitalossa. Vaihtoehtona ei ole edes käynyt mikään muu. Uuden talon paikkakin oli selvä. Koti on Lepsämän kylällä.

"On tärkeää, että ihmisellä on juuret ja saa asua siellä, missä haluaa."

Nurmijärvelle rakennetaan kaiken aikaa. Vanhanen muistuttaa, että kunnassa on pikemminkin ongelma siitä miten saadaan kasvu pysymään järkevissä rajoissa.

"Nurmijärvi-ilmiö on kaiken aikaa käynnissä. Tämän epidemian seurauksena uskon siihen entistä enemmän. Ihmiset arvostavat luonnonläheisyyttä yhä enemmän."

Väljempi asuminen tarjoaa mahdollisuuden myös vetäytyä omaan rauhaan.

"Etätyömahdollisuuksien rinnalla koronaan liittyvä ihmisten turvallisuushakuisuus on lisännyt kiinnostusta maaseudulla asumiseen. Entistä useampi harkitsee sitä. Nyt uskotaan, että voi sijoittua etätyön ansiosta myös kauemmalle maaseudulle."

Monipaikkaisuuden arkipäiväistyminen ilahduttaa Matti Vanhasta.

"Minä taisin olla itse se, joka lanseerasi aikoinaan pääministerinä käsitteen kaksoiskuntalaisuus noin viisitoista vuotta sitten. Se tuli kaksoiskansalaisuudesta suoraan. Oli nähtävissä, että tulevaisuudessa aidosti asutaan kahdella paikkakunnalla."

Esimerkin Vanhanen löytää omasta elämästään.

"Niin on minun perheeni kohdalla. Me asumme Nurmijärvellä ja Raumalla. Meillä molemmilla, puolisollani Heidillä ja minulla, on jo aikuiset lapset. Enää emme ole niin paikkaan sidottuja."

Ratkaisevana erona monipaikkaisuuden toteutumisen mahdollisuuksien parantumisessa ministeri näkee soten.

"Nyt soten myötä monipaikkaisuuden mahdollisuudet paranevat huomattavasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rasite tulee tasaantumaan valtakunnallisesti. Sotella huolehditaan, että vaikka asuisit osan vuotta pääkaupunkiseudulla ja osan muualla, rahoitus on vahvemmilla harteilla."

Aiemmin kaksoiskuntalaisuuden aatteella haluttiin saada mökeillään aikaansa viettävät mökkiläiset osallistumaan mökkikuntansa kehittämiseen.

"Tämä liittyy myös demokratiaan. Jos ihminen asuu kahdella paikkakunnalla, kyllä meillä on intressi olla vaikuttamassa kahden paikkakunnan asioihin. Minä olen kiinnostunut sekä Nurmijärven että Rauman asioista."

Tulevaisuudessa ministeri uskoo jakavansa aikansa useamman paikkakunnan kesken.

"Puolisolla on mökki. Osaan kuvitella, että muutaman vuoden päästä aikamme jakautuu ainakin kolmen paikkakunnan kesken."

Pitkän uran tehneen poliitikon mielessä on viime vuosina ollut jo muutakin kuin politiikkaa.

"En ole sanonut koska se tapahtuu, mutta ikäni puolesta minulla on oikeus harkita myös eläkepäiviä. Ensi syksynä tulee 65 vuotta minulla täyteen. Kyllä sitä on tullut jo ajateltua, politiikanjälkeistä elämää."

Elämää on myös politiikan jälkeen. Matti Vanhanen tietää sen. Hänhän lähti jo kerran politiikasta Perheyritysten liiton toimitusjohtajaksi.

"Poliitikoilla on paljon annettavaa yhteiskunnalle muuallakin kuin eduskunnassa. Politiikassa myös joutuu osallistumaan sellaisiin asioihin, jotka eivät aina tunnu omimmalta. Niiden kautta oppii uutta ja kehittyy."

Vanhaan ammattiin ei ehkä enää ole paluuta. Politiikka avaa sen sijaan uusia ovia.

"Politiikassa kertyy hyödyllistä osaamista esimerkiksi yrityselämään tai edunvalvontaan. Mielestäni tärkeintä on siinä vaiheessa löytää itselleen mielekäs tehtävä."

Vaikka Vanhanen tunnustaa pohtineensa jo eläkepäiviä, ministeripestin myötä ajatukset ovat tällä hetkellä keskittyneet käsillä olevaan tehtävään. Mies vakuuttaa olevansa vakaasti motivoitunut valtiovarainministerin työhön.

"Näen tässä tilanteessa huolestuttavan paljon samoja piirteitä kuin finanssikriisin aikaan. Meidän hyvinvoinnin ja julkisen talouden tulevaisuus ratkeaa sillä miten meidän taloutemme elpyy. Tiedän, että nyt minulla on annettavaa."