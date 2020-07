Kesäaikaan Mikkeli on yksi Suomen vilkkaimpia keskussairaaloita, mutta erikoislääkäreistä on pulaa: ”Suomen vanhinta väestöä kun hoidetaan, varsinkin sisätautipuolella on reippaasti kasvavaa palvelutarvetta”

Pekka Fali

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalan terveyspalveluiden johtaja Santeri Seppälä kertoo, että lääkäreitä koulutetaan tarpeeksi, mutta tietyille erikoisaloille ei riitä osaajia. Kuvituskuva.

Mikkelin keskussairaalassa kirurgeja on riittämiin, kertoo Essoten (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän) sairaalan terveyspalveluiden johtaja Santeri Seppälä.

Psykiatrien ja keuhkolääkäreiden osalta sävel on tuttu: heitä ei ole tarpeeksi. Toistaiseksi tarve on selätetty ostopalveluilla.

Hän toivoo, että erikoislääkärien koulutusuudistus ohjaisi ihmisiä vahvemmin tarvittaville aloille. Lääkäreitä kyllä koulutetaan tarpeeksi.

”Julkisen terveydenhuollon kannalta sisäänottomäärät eivät ole oleellisia, vaan se, miten ihmiset saadaan erikoistumaan nopeasti oikeille aloille.”

Haasteena on, ettei sairaaloilla ole tarjota heille tarpeeksi erikoistumispaikkoja. Erikoistuvien kouluttaminen on kuntataloudelle taakka.

Taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille on houkuttelevaa vähentää erikoistuvien nuorten lääkärien määrää, sillä he eivät vielä ole yhtä tuottavia kuin kokeneet kollegansa. Rahoitusta pitäisikin saada enemmän valtiolta, Seppälä pohtii. ”Meillä on paljon nuoria lääkäreitä, jotka eivät pysty erikoistumaan.”

Mikkelin sairaalan asema on huolestuttava, hän summaa. Satsauksia on keskitetty yliopistosairaaloihin. ”Mikkeli päivystää huomattavasti laajemmin kuin monet laajan päivystyksen sairaalat.”

Kesäaikaan Mikkeli on yksi Suomen vilkkaimpia keskussairaaloita, hän muistuttaa. Tuolloin hoidetaan yli 200 000:tta potilasta.

Erikoisosaamiselle on tarvetta.

”Suomen vanhinta väestöä kun hoidetaan, varsinkin sisätautipuolella on reippaasti kasvavaa palvelutarvetta.”

Esimerkiksi sydänsairauksien määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta.

