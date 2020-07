Ihmiset & kulttuuri

Finanssikriisi ja korona ovat koetelleet vuoden maaseutumatkailuyritystä – talouden myrskyissä hevoset ovat pitäneet Luomajärven kievarin pinnalla Ihmiset & kulttuuri Nikke Kinnunen Vuoden kehittyvä maaseutumatkailuyritys aloitti hieman ennen finanssikriisiä. Talouden heittelyissä hevoset ovat pitäneet yrityksen pinnalla.

Rami Marjamäki

Satu Haagmann on ollut 37 vuotta tekemisissä hevosten kanssa. Moni Luomajärven hevosista on eestinhevosia, mutta joukossa on myös suomenhevosia.

Vuoden kehittyvänä maaseutumatkailuyrityksenä palkittu ikaalislainen Luomajärven Hevoskievari ei ole päässyt edes juhlimaan voittoaan kunnolla. Yrittäjät Satu ja Mika Haagmann palkittiin kesäkuussa, mutta Kajaaniin kaavailtu hieno gaalatilaisuus jäi koronan vuoksi pitämättä. "Kerran kun elämässään jotain voittaa niin sitten tulee korona. Ikaalisten pankinjohtaja sentään ajoi pihaamme kukkapuskan kanssa ja paikallisilta on tullut hurjasti onnitteluita", Satu Haagmann sanoo. Toistakymmentä vuotta sitten Helsingistä Ikaalisiin muuttaneelle pariskunnalle oli hienoa päästä näyttämään, että kaupunkilaiset eivät lähteneetkään ensimmäisellä maitojunalla kotiin. Palkintogaalan peruuntumisen vuoksi juhlapuheetkin jäivät pitämättä. Valmista puhetta ei ole olemassa, mutta teemat ovat hyvin selvillä. Kiitospuheessaan Haagmannit olisivat painottaneet yhteistyötä, ajattelua laatikon ulkopuolelta ja mitkä tärkeintä, kannustaneet nuoria yrittäjiä seuraamaan unelmiaan. Rami Marjamäki Mika Haagmann työskenteli Finlandia Talon keittiössä ennen muuttoa Ikaalisiin. Valtavan konferenssirakennuksen ravintolassa koulitulle kokille parinsadan hengen juhlat ovat pikkujuttu. Perustaessaan Hevoskievaria kolmetoista vuotta sitten suunnitteilla oli jotain aivan muuta. Ajatuksena oli tarjota etupäässä yrityksille suunnattuja majoituspalveluita luonnon helmassa. Tilakaupan mukana tuli neljä hevosta, mutta toiminnan ei ajateltu rakentuvan niiden varaan. Alkuun kaikki sujui hyvin ja asiakkaita riitti. Sitten iski kriisi. Vuonna 2008 Yhdysvaltain asuntokupla puhkesi ja pankit ympäri maailman alkoivat horjua. Osa kaatuikin. Finanssikriisi vaikutti Hevoskievarin toimintaan välittömästi. "Muistan, että istuimme soutuveneessä kun avasin iltapäivälehden sivut ja näin, että pankit kaatuvat. Soudimme takaisin mökille, kaadoimme lasit konjakkia ja aloimme miettiä, miten tästä selvitään. Yrityksen toimintasuunnitelma piti muuttaa hyvin nopeasti", Satu Haagmann kertoo. Ravintola ja majoitus pysyivät edelleen toiminnan ytimessä, mutta Luomajärvellä päätettiin satsata myös hevosiin. Se kannatti. Vaikka talous sakkasi ja Suomi ajautui taantumaan, hevosväki ei kaikonnut. Hevoset auttoivat yritystä selviämään yli synkkien aikojen ja ratsastusretkistä tuli keskeistä liiketoimintaa. Kun toiminta alkoi vuosia sitten kasvaa ja majoitustilat olivat loppua kesken, Haagmannit ottivat yhteyttä naapuriin, jolla oli myös maatilamatkailuyritys. Osa Hevoskievarin asiakkaista ohjattiin naapuriin yöpymään kun majoitustilat Luomajärveltä loppuivat. Vierailla Kievarin pihapiiriä markkinoitiin aittamajoituksena, naapurin tiluksia kartanomajoituksena. Vuonna 2017 Luomajärven Hevoskievari oli mukana Napakymppi-ohjelmassa. Ohjelmaa varten piti suunnitella majoituspaketti, johon ei liittyisi ratsastusta. Niinpä valikoimiin tuli muunkinlaisia elämyksiä, kuten polkupyöräretkiä, melontaa ja hierontaa. "Saimme asiakkaiksi myös perheenisiä, joita ratsastus ei niin kiinnosta. He huomasivat, että ratsastaa voi jos tahtoo, mutta täällä on muutakin toimintaa tarjolla", Satu Haagmann kertoo ja nauraa. Rami Marjamäki Luomajärven Hevoskievarin pihapiirissä riittää tekemistä ja katseltavaa aikuisille ja lapsille. "Kun lapset ovat tyytyväisiä, vanhemmat ovat tyytyväisiä", yrittäjä Satu Haagmann sanoo. Ennen muuttoaan Ikaalisiin Mika ja Satu Haagmann työskentelivät Helsingissä ravintola-alalla. Molemmat ovat koulutukseltaan kokkeja. Pääkaupungissa työskennellessään Satu oli osakkaana kasvavassa catering-yrityksessä ja Mika työskenteli Finlandia-talossa. Viikonloppuaamuisin he tekivät valtavat kupit lattea. Maitokahvia hörppiessään Satu katseli myynnissä olevia maatiloja. Mika viihtyi hyvin kaupunkilaisena, mutta Satu haikaili maalle. Maalla asuminen oli vetänyt häntä puoleensa jo teini-ikäisenä keravalaisena. Ollessaan kolmekymppisiä pariskunta päätti tehdä irtioton. He kiersivät Suomea etsien sopivaa tilaa ja päätyivät lopulta Ikaalisiin. Helsinkiläiset ystävät olivat päätöksestä järkyttyneitä. Haagmannit huomasivat, että yrityksen pyörittäminen maaseudulla vaati kuitenkin paljon samoja taitoja kuin mitä he olivat pääkaupungin ravintoloissa oppineet. "Kaikki mitä teimme siellä, niin teemme täälläkin. Paitsi viljelyä, se oli meille aivan uusi asia", Satu Haagmann kertoo. Tila tuottaa hevosille omat luomuheinät. Viljelyn ohella on pitänyt opetella suunnistamaan EU:n tukiviidakossa. Rami Marjamäki Opastetut ratsastusretket ovat Luomajärven kievarissa suosittu elämysmatkailun muoto. Tallimestari Nina Salovaara toimii retkillä vetäjänä. Tukijärjestelmän ohella Luomajärven Hevoskievarin yrittäjät ovat törmänneet 13 vuodessa muihinkin hallinnollisiin kukkasiin. Koska ravintola on osa kievarin liiketoimintaa, yrittäjät ovat myelin sijaan yelin piirissä. Se tarkoittaa, että he eivät ole oikeutettuja lomitukseen. Jaksamisen kannalta lomat ovat tärkeitä, mutta ilman lomitusapua niiden järjestäminen tulee kalliiksi. Toinen runsaasti päänvaivaa aiheuttava aihe ovat kyltit. Maaseudun yrityksille olisi valtavan tärkeää, että maanteillä olisi hyvät opasteet. Hinta on kuitenkin monelle kynnyskysymys. Edellisen omistajan aikaan Luomajärvelle oli helppo löytää. Vähän ennen tilalle johtava risteystä oli talon kokoinen plakaatti, joka opasti vierailijat oikeaan paikkaan. Kun kyltti poistettiin, asiakkaiden oli vaikeampaa löytää perille. "Jos maaseudun yrittäjiä halutaan tukea, niin se olisi helppo tehdä kylttien hintaa laskemalla tai mahdollistamalla omien kylttien pystyttämisen", Satu Haagmann sanoo. Rami Marjamäki Mika ja Satu Haagmann ovat tyytyväisiä yrityksen menestyksestä. Helsingistä muuttaneelle pariskunnalle oli tärkeä näyttää, että stadilaiset eivät lähde kotiin ensimmäisellä maitojunalla. Aitauksessa yrittäjien vieressä eestinhevoset Tuukka (vas.) ja Remus. Maailmantalouden aallokko kouli Haagmanneista hyviä taantumayrittäjiä. Hankalassa taloustilanteessa luoviminen saattaa olla koronan takia taas edessä. Hevoset tosin näyttävät kannattelevan yritystä myös korona-aikana. Hevosihmiset kun eivät malta pysyä poissa ratsailta. Eristyksissä vietetyn kevään jälkeen tulijoita on onneksi paljon. Kotimaan- ja maaseutumatkailun huippukesä näyttää toteutuvan ainakin Luomajärvellä. Satu Haagmann kertoo, että korona-aika on näkynyt selvänä piikkinä asiakkaiden määrässä. Muutos alkoi näkyä toukokuun puolivälissä koulujen avautumisen jälkeen. Majoittujamäärän kasvun lisäksi korona-aika näkyy myös vieraiden käytöksessä. Lomaa ei suoriteta, siitä nautitaan. "Tänä kesänä ihmiset ovat pysähtyneet katselemaan suihkulähdettä tai laitumella olevia hevosia. Maaseudusta nautitaan nyt aivan toden teolla", Satu sanoo. Majoittumiset ovat myös olleet erilaisia. Aiempina vuosina Luomajärvelle on saatettu pysähtyä yöpymään esimerkiksi Tampereella Särkänniemen huvipuistossa vietetyn päivän jälkeen. Tänä kesänä vieraat saattavat varata majoituksen kahdeksi tai kolmeksikin yöksi. Rajoitusten höllentymisestä huolimatta ihmiset ovat edelleen varuillaan. Esimerkiksi häätilauksia tehdään Luomajärvelle ensi kesän sijaan vasta vuodelle 2022. Aiheet Hevoset Ikaalinen Luomajärven Hevoskievari Ratsastus kotimaanmatkailu maatilamatkailu