Pieni soutumatka Saimaalla kannattaa – omalaatuiset Hytermän saaret ovat kiehtova retkikohde

Saara Lavi

Seitsemän metriä korkea työn muistomerkki näyttää komealta niin rannalta kuin harjultakin katsottuna.

Hytermän saaret Saimaan Puruvedellä näyttävät venerannasta katsottuna miltä tahansa metsäisiltä saarilta. Muutaman sadan metrin soutumatka Kerimäen Hälvän saaren rannasta osoittautuu ehdottomasti vaivan arvoiseksi, kun vene lipuu vaalealle hiekkarannalle. Edessä harjumaiseen rinteeseen kohoaa yli seitsemänmetrinen Työn muistomerkki. Se on vuonna 1937 paikallisin voimin tehty porrastettu kivirakennelma, jossa on käytetty muun muassa useita vanhoja myllynkiviä sekä luonnonkiveä.

Muistomerkin sekä useita muita kivettyjä polkuja ja pengermiä rakennutti saaren omistanut Kerimäen nimismies Heikki Häyrynen, jota kutsuttiin myös Romu-Heikiksi vanhojen tavaroiden keräilyinnostuksensa vuoksi. Häyrynen tarjosi projekteillaan samalla työttömille tehtävää.

Romu-Heikki hankki kolme saarta omistukseensa vaimonsa Lillin kanssa vuosina 1925-1929. He tekivät saaresta alueen ensimmäisen luonnonsuojelualueen vuonna 1932. Suojelualueen vanha kyltti on saaressa edelleen. Siinä todetaan muun muassa, ettei saaressa saa tehdä avotulta eikä vahingoittaa metsää. Tätä ennen saaren puusto oli juuri hakattu lähes kokonaan.

Kiellettyä vuoden 1932 rauhoitusmääräyksen mukaan on "kaikenlainen omavaltainen metsänraiskaus ja vahingoittaminen, maanotto, käyttö viljelykseen ja kivien poistaminen, eläinten laiduntaminen, eläinten, kasvikunnan ja kuolleiden kasvinosien ja kivennäisten vahingoittaminen ja niihin kuuluvien aineiden kokoaminen, kaikenlainen avotulen pito sekä metsästäminen".

Lisäksi metsää on hoidettava metsänhoidollisella asiantuntemuksella yksinomaan luonnon kauneutta silmälläpitäen. Lopputulos on kieltämättä kaunis, ja Hytermä on nykyisin varsin viehättävä retkikohde.

Häyryset rakennuttivat itselleen saarelle huvilan, jonka pihapiiriin tehtiin entisestä halkovajasta päreillä päällystetty metsämuseo. Jälkimmäinen kaunis rakennus seisoo paikallaan edelleen, mutta huvila vanhoine irtaimistoineen tuhoutui tulipalossa vuonna 1942.

Saarelle kuljetettiin jään yli myös hirsisiä aittoja, joihin sijoitettiin vanhaa esineistöä. Aitat ovat saarella edelleen, mutta niiden ovet pidetään lukossa.

Häyryset lahjoittivat alueen rakennuksineen valtiolle vuonna 1942, mutta heidän toiveestaan kumpikin on haudattu Laviansaareen sitä varten rakennetulle hautausmaalle.

Suurimmalla saarista kiertää opastettu Romu-Heikin polku, jonka varrelle jäävät Hytermän jäljellä olevat rakennukset ja merkittävät kohdat. Kohdetta hoitaa Metsähallitus.

Rakennelmat luovat Hytermään omintakeisen tunnelman, ja kivetyt polut sekä porrastukset ovat viehättäviä. Silti parasta on luonto itse. Ei ihme, että Häyryset ovat ihastuneet vaalean hiekan ja harjuluonnon yhdistelmään, joka kätkee sisälleen myös kaksi lampea. Meidän vierailumme aikana hiekkarannalta löytyivät tuoreet hirven ja vasan jäljet, jotka kulkivat rannalle tehdyn hiekkalinnan yli harjua ja lampea kohti. Jälkien jättäjiä emme silti nähneet.

Kuten Saimaa muutenkin, myös Hytermä on tänä kesänä ollut hyvin suosittu retkikohde.

"Kiinnostus on kovaa, Hytermä on lähtenyt uuteen nousuun", kertoo yrittäjä Jari Naukkarinen veneitä vuokraavasta Activity Makerista.

Hänen mukaansa saarella vierailee vuokraveneillä noin 6-7 venekuntaa päivittäin. Veneen saa 25 eurolla käyttöön neljäksi tunniksi, joka riittää saaren tutkimiseen ja rauhalliseen evästaukoon juuri mukavasti. Soutumatka on lyhyt ja helppo, ja ranta soveltuu hyvin myös uimiseen.

Saarelle järjestetään myös kuljetusta ja opastettuja retkiä, mutta omatoimimatkailu on selvästi suosituin tapa tutustua saareen, Naukkarinen sanoo. Monet käyvät siellä myös omilla veneillä.

"Isoille opastetuille ryhmille olisi kysyntää, mutta sellaisia on saarelle vaikea viedä, koska siellä ei enää ole venelaituria", Naukkarinen sanoo.

Saarilla voi vierailla vuokraveneellä. Soutumatkaa on muutama sata metriä ja reitti on helppo.