<section><h2><h2><strong>Millainen marjanpoimija olet?</strong></h2></h2><p>Mets&auml;t ja suot ovat nyt kukkuroillaan marjasatoa ja osalla poiminta yltyy polttavaksi intohimoksi. Toisia ei taas edes jaksa kiinnostaa. Selvit&auml; MT:n testill&auml;, millainen marjastaja sin&auml; olet.</p></section><section><h2><h2>Superpoimija</h2></h2><p><p>Marjakautesi alkaa jo kes&auml;kuussa kukintojen ja raakileiden tarkistamisella ja peruskuntoharjoituksilla. Hein&auml;- ja elokuussa el&auml;m&auml; suunnitellaan marjastamisen ymp&auml;rille. Varusteet on hankittu ja testattu ja ev&auml;&auml;t valmistettu asiantuntemuksella suorituskyky&auml; tukeviksi.</p><p>Syke nousee ja sankot t&auml;yttyv&auml;t. Jos vakiopaikat eiv&auml;t tyydyt&auml;, olet valmis l&auml;htem&auml;&auml;n kauemmaksikin parempien saaliiden toivossa. Kun p&auml;iv&auml;t on huhkittu metsiss&auml;, kuluu illalla aika marjojen puhdistamiseen.</p></p></section><section><h3><h2></h2><h2>Harrastaja</h2></h3><p><p>Sinulle marjojen poiminta on t&auml;rke&auml;&auml;, mutta ennen kaikkea nautinnollista! Harrastaja menee mets&auml;&auml;n sanamukaisesti hartaana ja nauttii marjojen mauista, v&auml;reist&auml; ja muodoista sek&auml; luonnon rauhasta v&auml;hint&auml;&auml;n yht&auml; paljon kuin saaliin kertymisest&auml;.&nbsp;</p><p>Tuulen suhina, lehdist&ouml;n l&auml;pi siilautuvat auringon s&auml;teet, maisemat ja vastaantulevat el&auml;imet ilahduttajat harrastajaa. Kun mets&auml;&auml;n meno on mukavaa, voi pakastinkin t&auml;ytty&auml; huomaamatta.</p></p></section><section><h3><h2><h2>Str&ouml;ms&ouml;l&auml;inen</h2></h2></h3><p><p>Kun l&auml;hdet mets&auml;&auml;n, aurinko paistaa ja aivan vahingossa l&ouml;yt&auml;m&auml;si mustikkam&auml;tt&auml;&auml;t hehkuvat syv&auml;n sinisin&auml;. Purjehduskeng&auml;t sopivat t&auml;h&auml;n kuivaan mets&auml;&auml;n yll&auml;tt&auml;v&auml;n hyvin, eiv&auml;tk&auml; kokovalkoiset vaattesikaan saa yht&auml;&auml;n marjaosumaa.</p><p>V&auml;lipalaksi voit napsia suuria ja mehukkaita vattuja ja mesimarjoja. Paluumatkalla meinaa tapahtua suuri tragedia: Astiat ovat t&auml;ynn&auml;, mutta vastaan tuleekin valtava m&auml;&auml;r&auml; kanttarelleja! Onneksi tyylik&auml;s kes&auml;hattusi sopii niiden ker&auml;&auml;miseen paremmin kuin hyvin.</p><p>Marjaretkest&auml; tulee t&auml;ydellinen instap&auml;ivitys, jota moni tykk&auml;&auml;j&auml;kin kadehtii katkerasti.</p></p></section><section><h3><h2></h2><h2>Suoraan suuhun poimija</h2></h3><p><p>L&auml;hdet mets&auml;&auml;n mielell&auml;si, mutta marjojen saaminen astiaan osoittautuukin fyysisesti mahdottomaksi. Oma suu on niin paljon l&auml;hemp&auml;n&auml;! Ja jos maha tulee t&auml;yteen, voi ajan k&auml;ytt&auml;&auml; jutellen muiden poimijoiden kanssa tai ottaa vaikka nokoset.</p><p>Marjastajaseurueesta riippuen olet mets&auml;ss&auml; suosittua tai ep&auml;suosittua seuraa. Perheenj&auml;senet voivat suuttua alhaisesti tuottavuudestasi, ainakin jos saalis on tarkoitus jakaa tasan. </p><p>Seurasta nauttiville poimijoille ja toisille kaltaisillesi olet kuitenkin olennainen osa marjaretke&auml;.</p></p></section><section><h3><h2><h2>Tyhj&auml;n l&ouml;yt&auml;j&auml;</h2></h2></h3><p><p>Kaikki puhuvat uskomattomasta marjasadosta! Ty&ouml;kaverit, Facebook-yst&auml;v&auml;t, Parikkalan mummo ja muut perheenj&auml;senet. Kollegasi on l&ouml;yt&auml;nyt litroittain vadelmia pienell&auml; koiranpissatusreissulla ja naapurisi kes&auml;m&ouml;kin takapiha onkin t&auml;ynn&auml; lakkoja.</p><p>Kun sin&auml; l&auml;hdet mets&auml;&auml;n, l&ouml;yd&auml;t m&auml;d&auml;ntyneen tatin. Harvoja mustikkavarpuja riipiess&auml;si poimurisi osuu maa-ampiaisen pes&auml;&auml;n. Kuljet korvessa niin kauan, ett&auml; olet hikinen, janoinen ja vihainen eik&auml; sangossasi ole viel&auml; edes pohja peitossa. Pysyvin muisto reissustasi ovat kumisaappaista saadut rakot.</p><p>Onko vikana huono marjastajan karma? Sit&auml; voi torjua pyyt&auml;m&auml;ll&auml; mukaan kokeneen marjanpoimijan, jonka kanssa voitte porukalla raahata mets&auml;st&auml; t&auml;ysi&auml; sankkoja kotiin. </p><p>Marjakateutta kannattaa suitsia muistamalla, ett&auml; someen laitetaan harvoin kuvia ep&auml;onnistuneista reissuista ja tyhjiksi j&auml;&auml;neist&auml; sangoista.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Sienest&auml;j&auml;</strong></h2></h3><p><p>L&auml;hdet marjaan vastahankaisesti ja kiinnostuksesi herpaantuu nopeasti. Niin pieni&auml;! Niin ennalta-arvattavia! Niin tylsi&auml;!</p><p>Kaikki muuttuu, kun mustikkavarvun alta kurkistaakin herkkutatti. Nyt se alkaa, todellinen jahti, jonka vuoksi mets&auml;st&auml; onkin vaikea l&auml;hte&auml; kotiin.</p><p>Kun sienest&auml;j&auml; iskee kunnon apajaan, &auml;mp&auml;ri t&auml;yttyy nopeasti. 