Paljonko friisin kielellä on äidinkielisiä puhujia? Testaa tietosi MT:n visassa!

<section><h2>MT 10 kysymyst&auml; 7.8.2020</h2></section><section><h2>1. Kuka seuraavista ei ole asettunut ehdolle Keskustan uudeksi puheenjohtajaksi? </h2></section><section><h3>2. Kuinka moni suomalainen on ulkominsteri&ouml;lle tehtyjen matkustusilmoitusten mukaan paraikaa matkalla Libanonissa?<br /></h3></section><section><h3><p>3. Kuka johtaa t&auml;ll&auml; &shy;viikolla kokoustanutta MTK:n &shy;valtuuskuntaa?<br /></p></h3></section><section><h3><p>4. Viime p&auml;ivin&auml; on &shy;muisteltu tasan kymmenen vuotta sitten Chiless&auml; sattunutta kaivos&shy;onnettomuutta, jossa 33 &shy;ty&ouml;ntekij&auml;&auml; j&auml;i loukkuun tunneliin. Kuinka syv&auml;lle?<br /></p></h3></section><section><h3><p>5. T&auml;ll&auml; viikolla avattiin &shy;Suomen 50. &shy;asuntomessut Tuusulassa. Miss&auml; ne &shy;j&auml;rjestet&auml;&auml;n ensi vuonna?<br /></p></h3></section><section><h3><p>6. Miss&auml; Suomen kunnassa sijaitsee Yhdysvaltain ex-&shy;presidentin puolison Eleanor Rooseveltin vierailua varten vuonna 1950 pystytetty &shy;Rooseveltin maja?<br /></p></h3></section><section><h3><p>7. Friisil&auml;inen on nautarotu, mutta miss&auml; on sen l&auml;ht&ouml;koti eli Friisinmaa?<br /></p></h3></section><section><h3><p>8. Paljonko Friisinmaalla &shy;puhuttavalla friisin kielell&auml; on &auml;idinkielisi&auml; puhujia?<br /></p></h3></section><section><h3>9. Mediataiteilija Tatu Hein&auml;m&auml;ki on yksi viidest&auml; t&auml;m&auml;nvuotisesta Citytorpparista. Mik&auml; taho nime&auml;&auml; vuosittaiset Citytorpparit?<br /></h3></section><section><h3><p>10. Mist&auml; pari viikkoa sitten edesmennyt ven&auml;l&auml;istaiteilija Viktor T&scaron;ižikov oli tunnetuin?<br /></p></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

