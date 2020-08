Kolme vinkkiä loppukesän kotimaanmatkalle: "Kannattaa ottaa selvää, missä se oma lähin aikamatkailukohde on"

Ympäri Suomea on 40 000 muinaisjäännöskohdetta.

Hossan kansallispuistossa sijaitseva Värikallio on yksi tietokirjailijapariskunnan vinkkaamista kotimaanmatkakohteista.

Suomalaiset ovat tänä vuonna löytäneet kotimaansa aivan uudella tavalla. Kun kaukomaille ei pääse, on ollut pakko etsiä ja löytää nähtävää Suomen rajojen sisältä.

Arkeologi Ilari Aalto ja kuvittaja Elina Helkala ovat kolmella tietokirjallaan pyrkineet juuri siihen, että suomalaiset oppisivat katsomaan lähelle. Ympäri maata on noin 40 000 muinaisjäännöskohdetta, joten kotimaanmatkailijoille riittää valinnanvaraa.

"Arkeologit puhuvat siitä, miten muinaisuuden pystyy joissain kohteissa tuntemaan. Kannattaa ottaa selvää, missä se oma lähin aikamatkailukohde on", Aalto huomauttaa.

Helkala jatkaa, että ongelmaksi muodostuu usein opastuksen puute.

"Jo pelkkä pusikonraivaus ja uudet kyltit tekisivät monessa hienossa kohteessa ihmeitä", Helkala pohtii.

"Jos kohteita ei näe, vaikea niitä on arvostaakaan", Aalto päättää virkkeen.

Aalto ja Helkala antavat pienen pohdinnan jälkeen kolme vinkkiä loppukesän kotimaanmatkaa pohtivalle.

1. Karuna, Sauvo

"Karunan vanha puukirkko on siirretty Helsingin Seurasaareen, mutta paikalla on edelleen tunnelmallinen vanha hautausmaa. Nykyisen kirkon tienoilla risteilee metsäisiä polkuja, meri on koko ajan lähellä ja maisemat ovat vaikuttavat."

2. Värikallio, Suomussalmi

"Hossan kansallispuistossa sijaitseva Värikallio-niminen kalliomaalaus on yksi Suomen parhaiten säilyneitä kivikautisia kalliomaalauksia ja vaikuttava kaikkina vuodenaikoina. Lähimmältä pysäköintipaikalta lähtee Värikallion kaarros-niminen 8 kilometrin polkurengasreitti."

3. Untamala, Laitila

"Untamalassa oli kirkko jo Suomen kristinuskon alkuhämärissä, ja harjulla sijaitseva nykyinen kirkko on 1700-luvulta. Vanhat hautakummut tekevät maisemasta salaperäisen näköisen. Paikalle on kyltit valtatieltä 8."

Vinkit antoivat Ilari Aalto ja Elina Helkala.

