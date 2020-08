Onko tomaatti hedelmä, marja vai vihannes? Testaa tietosi!

<section><h2>MT 10 kysymyst&auml; 14.8.2020</h2></section><section><h2>1. Mik&auml; on pehtoori? </h2></section><section><h3>2. Mik&auml; on puotipuksu?<br /></h3></section><section><h3><p>3. Mit&auml; teki aikoinaan lukkari?<br /></p></h3></section><section><h3><p>4. Mihin viikonp&auml;iv&auml;&auml;n itsen&auml;isyysp&auml;iv&auml; osuu t&auml;n&auml; vuonna?<br /></p></h3></section><section><h3><p>5. Montako p&auml;iv&auml;&auml; on&nbsp; karkausvuodessa?<br /></p></h3></section><section><h3><p>6. Mit&auml; seuraavista&nbsp; rouskuista ei tarvitse&nbsp; ry&ouml;p&auml;t&auml; lainkaan miedon makunsa vuoksi?<br /></p></h3></section><section><h3><p>7. Kasvitieteellisesti&nbsp; tomaatti on:<br /></p></h3></section><section><h3><p><br />8. Kuinka suuri osa kurkun painosta on vett&auml;?<br /></p></h3></section><section><h3>9. Jalkapallon Pohjois- Amerikan ammattilaisliigan MLS:n mestari tulee t&auml;n&auml; vuonna Portlandista.&nbsp; Mik&auml; maaseudun ammatti&nbsp; on seuran nimen&auml;?<br /></h3></section><section><h3><p>10. Johannes Vetter heitti hirmukaaren keih&auml;st&auml; tiistaina Turussa. Miten pitk&auml; on nyt kauden k&auml;rkitulos?<br /></p></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

Aiheet Tietovisa