Mikä on Suomen kaupallisesti merkittävin marja? Testaa tietosi MT:n visassa!

<section><h2>MT 10 kysymyst&auml; 21.8.2020</h2></section><section><h2>1. Kuka meteorologi on kuvassa?</h2></section><section><h3><p>2. Mink&auml; testin MT julkaisi viime viikolla?<br /></p></h3></section><section><h3><p>3. Mik&auml; on meid&auml;n kaupallisesti merkitt&auml;vin marjamme?<br /></p></h3></section><section><h3><p>4. Mit&auml; seuraavista el&auml;imist&auml; suomalaiset pelk&auml;&auml;v&auml;t kyselyn mukaan eniten?<br /></p></h3></section><section><h3><p>5. Mik&auml; on Ahvenanmaan maatunnus nettiosoitteissa?<br /></p></h3></section><section><h3><p>6. Miss&auml; seuraavista vaihtoehdoista on lueteltu ne Manner-Suomen kunnat, joissa oli v&auml;hiten asukkaita viime vuoden lopussa?<br /></p></h3></section><section><h3><p><br />7. Kuinka paljon ihmisi&auml; on maailmassa kuollut koronaan virallisten tietojen mukaan?<br /></p></h3></section><section><h3><p>8. Miten kuvan vieraslaji levi&auml;&auml; tehokkaimmin?<br /></p></h3></section><section><h3>9. Kuka voitti keih&auml;&auml;nheiton Suomen-mestaruuden Kalevan kisoissa?<br /></h3></section><section><h3><p>10. Kuka voitti ravi&shy;kuninkuuden 2020?<br /></p></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

