MT 10 kysymystä 28.8.2020 1. Mikä on Suomen suurin yksittäinen suo (pinta-ala 7 000 ha)? 2. Mikä puutarhoista tuttu kasvi kuvassa on?

3. Kun asiat menevät vinoon, saatetaan sanoa, että henkilöllä ovat pasmat sekaisin. Mikä tuo ”pasma” on? 4. Mikä J. Karjalaisen hittikappaleen kertosäe kuuluu: ”Valo kaukainen, biljoona miljoona vuotta oon onnellinen/ Silmänräpäyksen, biljoona miljoona vuotta oon onnellinen” 5. Steiner-koulujen isä Rudolf Steiner vaikuttaa myös biodynaamisen viljelyn taustalla. Minkä sertifikaatin alla biodynaamisia elin­tarvikkeita myydään? 6. Mistä kaakao tulee? 7. Mikä on Suomen yleisin härkäpapulajike? 8. Pientaloille tulee haettavaksi tuki, jolla siivitetään öljy­lämmityksen vaihtamista vähäpäästöisempään energiaan. Kuinka monen pientalon lämmönlähde Suomessa on vielä öljy?

9. Miten paljon turpeen energiakäyttöä aiotaan hallitus­ohjelman mukaan vähentää vuoteen 2030 mennessä? 10. Mikä viljelyskasvi on turvallinen valinta hanhi­tuhojen kannalta?