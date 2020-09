Muusikko Jesse Markin haluaa nostaa esille asioita, joista muut eivät keskustele — "En halua jäädä kädenlämpöiseksi"

Muusikko Jesse Markin on syntynyt Liberiassa, kasvanut Viljakkalassa ja muuttanut nuorena Helsinkiin.

Jarno Mela

Artisti Jesse Markin haluaa puhua aiheista, joista muut eivät puhu. Hän haluaa tuoda keskusteluun täysin uusia aiheita.

Toukokuu 2019. "Folk"-albumi juuri julkaistu ja matka kohti musiikkimaailman huippua voisi alkaa. Vuoden 2020 Emma-gaalan vuoden tulokkaaksi ja kriitikoiden valinnaksi palkittu Markin oli hieman hämmentynyt suosiostaan, jota hän sai yhtäkkiä, vaikka musiikkiuraa hän oli tehnyt jo pitkään.

Tätä hetkeä ja suosion kasvua muusikko Jesse Markin on odottanut aina yläasteelta asti, kun hän innostui musiikista.

Yläasteen jälkeen ehti jonkin verran vettä virrata ennen kuin Markin ja hänen ystävänsä Simonsound perustivat The Megaphone Staten. Duo keskittyi pitkälti perinteisen hiphopin tekemiseen.

"Ensimmäinen keikka oli ikimuistoinen, vuonna 2008. Meillä piti olla keikalla mukana DJ, beatboxaaja ja kävi niin, että kaikki muut jättäytyivät pois ja jäljelle jäimme vain minä ja Simo. Siinä heitimme keikan ja päätimme, ettemme oikein muita tarvitsekaan", kertoo Markin ja muistelee hieman huvittuneena ensimmäistä keikkaa, josta hän sai palkkion.

"Ajattelimme oikeastaan, että meidän pitäisi tarjota rahoille vastinetta. Sen keikan jälkeen ymmärsimme, että ihmiset voivat tulla katsomaan vain meitä ja, että karismallakin on suuri vaikutus asiaan."

The Megaphone State julkaisi musiikkia, mutta Markinin mukaan elämä vei soolouran suuntaan vuonna 2018 eikä se ollut lainkaan tietoinen valinta.

"Nuorena aloittelin jo kirjoittamaan biisejä tai itse asiassa silloin ne oli vielä vain tekstejä."

Markinin ura on ollut huimassa nousukiidossa viimeisen reilun vuoden ajan, vaikka musiikkiuraa on hänellä takana jo reilusti yli kymmenen vuotta.

Hän haluaa puhutella musiikillaan. Olla erilainen ja tehdä jotain täysin uutta.

"En halua olla artistina tai en halua tehdä musiikkia, joka on kädenlämpöistä. Mieluummin toivon, että ihmiset vihaavat tai rakastavat musiikkia kuin, että musiikkini olisi ihan jees. Haluan, että musiikki herättelee ja puhuttelee."

"Suurin viesti, jonka haluaisin ihmisille välitettäväksi, on se, että meissä ihmisissä on enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä."

Joskus kliseeltäkin tuntuva sanonta, että "nyt on palaset kohdallaan" on kuitenkin osuva Markinin uralla.

"Soolouran alussa oli kyllä paljon onnea matkassa ja tuntui, että nyt oli juuri oikea aika. Olen sitä mieltä, että kappaleiden pitää tietyllä tavalla resonoida maailman kanssa, kun ne julkaistaan. Niiden julkaisu pitää olla siis juuri oikeaan aikaan tai biisin ´momentum´ voi olla ohi."

Muusikkona Markin haluaa tuoda keskusteluun sellaisia asioita, joista ei ole vielä puhuttu.

"Mietin biisejä tai tekstejä kirjoittaessa, että onko tästä asiasta jo puhuttu. Ja tuleehan meillä esimerkiksi joka päivä uutisissa aina jotain uutta. Suuremmat asiat, joista ei ole vielä puhuttu pitää jättää ehkä seuraavalle pressikierrokselle", Markin vastaa kysyttäessä, mitä sellaisia asioita on, joista maailmassa ei vielä olisi puhuttu.

Hän haluaa kuitenkin tuoda keskusteluun asioiden toisen puolen. Sen, mistä ei yleensä puhuta tai sitä ei edes ole ajateltu.

Markin tähyää kansainväliselle uralle ja häntä onkin povattu seuraavaksi Suomen suurtähdeksi. Koronavirus tuli kuitenkin hieman sekoittamaan Markinin suunnitelmia.

"Suunnitelmat ovat menneet täysin uusiksi tai ainakin ne ovat hidastuneet. Meidän piti käydä muun muassa Tanskassa ja Saksassa, mutta ne matkat peruuntuivat. Toivottavasti saadaan suunnitelmat taas mahdollisimman pian liikkeelle."

Markin on syntynyt Liberiassa. Hän muutti Suomeen; Viljakkalaan, ollessaan kuusivuotias. Viljakkala on noin 2 500 asukkaan kylä lähellä Tamperetta. Markin kokee, että Viljakkala oli hyvä paikka asua ja elää, vaikka hän lähtikin siellä jo Helsingin seudulle nuorena miehenä.

"Kyllä lähtökohtaisesti Viljakkalassa oli hyvä asua ja elää. Siinä ajassa oli ehkä hieman sellaista nuoruuden angstia. Joskus harmitti ja joskus ei. Musiikkiin ripustauduin jo niihin aikoihin paljon."

Vaikka kaikki muistot eivät välttämättä nuoruusajoista ole pelkästään positiivisia, Markin on tyytyväinen, että sai asua pienessä kylässä.

"On erittäin hyvä, että olen nähnyt suomalaisten ihmisten elämän läheltä. Ymmärrän paljon paremmin, mitä he tuumivat ja miten sekä miksi he käyttäytyvät tietyllä tavalla. Välillä se aiheutti hämmennystä, mutta nyt aikuisiällä olen ymmärtänyt joitain asioita paljon paremmin."

"Silloin nuorena mietin, että miten ihmiset voivat vihata toista ihmistä täysin tuntematta kyseistä henkilöä."

Markin ei kuitenkaan koe, että kyse olisi ollut niinkään paikasta vaan ajasta ja ihmisistä.

"Aina kaikki parhaimmat ja huonoimmat asiat lähtevät ihmisistä. Jokaisesta paikasta löytyy niitä kusipäitä ja toisaalta taas ihaniakin ihmisiä."

Viljakkalaan Markinilla ei ole niinkään kaipuuta. Hän ei kuitenkaan kokonaan tyrmää maaseudulla asumista ja elämistä. Tärkeintä hänen mielestään on se, missä hänen läheisimmät ihmiset ovat.

"Ei minulle ole sellaista kaipuuta Viljakkalaan, koska lähdin sieltä niin nuorena ja kaikki kaveritkin ovat sieltä lähteneet. Kyllä voisin asua ja elää maaseudulla, jos rakkaimmat ja läheisimmät ihmisenikin asuisivat."

Markin kuitenkin muistuttaa, että rakennukset ovat seiniä, mutta ihmiset tekevät kodin.

"Mielestäni ne ihmiset ympärillä tekevät kodin. Rakennukset ovat hienoja ja kauniita, mutta loppupeleissä ne ovat vain seiniä."

Jarno Mela

"Mieluummin toivon, että ihmiset vihaavat tai rakastavat musiikkia kuin, että musiikkini olisi ihan jees", sanoo artisti Jesse Markin.

35-vuotias artisti.

Soundi-lehden valitsema, viime syksyn, vuoden tulokas.

Toukokuussa 2018 siirtynyt soolouralla.

Ennen soolouraa vaikuttanut The Megaphone State duossa yhdessä ystävänsä Simo Tuomisen kanssa.

Palkittu vuoden 2020 Emma-gaalassa vuoden tulokkaana ja kriitikoiden valintana.

Markin sai 2020 Teosto-palkinnon Folk-albumillaan. Lisäksi albumi palkittiin Indie Awardseissa Vuoden albumina.

Syntynyt Liberiassa, mutta muuttanut kuusivuotiaana Suomeen.

Kasvanut lapsuuden ja nuoruuden Viljakkalassa, Tampereen kupeessa.

Asuu tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla.

"Silloin nuorena mietin, että miten ihmiset voivat vihata toista ihmistä täysin tuntematta kyseistä henkilöä."