Kuinka suuri Suomessa viljeltävän hamppulajikkeen päihdyttävä THC-pitoisuus saa enintään olla? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 4.9.2020 1. Tänään vietetään suoma­laisen ruuan päivää – monettako kertaa? 2. Kuinka mones ministerityöpäivä Annika Saarikolla on hänen koko urallaan?

3. Mikä keskustan puheen­johtajaksi pyrkivä Petri Honkonen on siviiliammatiltaan? 4. Kuka on Suomen ympäristökeskus Syken johtaja? 5. Kuinka suuri Suomessa viljeltävän hamppulajikkeen päihdyttävä THC-pitoisuus saa enintään olla? 6. Luonnonvarakeskus arvioi Suomen tämänvuotiseksi ohrasadoksi 1,4 miljardia kiloa ja vehnäsadoksi 750 miljoonaa kiloa. Kuinka suureksi se arvioi ruissadon? 7. Vastuu 25.–26.9. kilpailtavista SM-kynnöistä siirtyi tällä viikolla Kanteenmaan nuorisoseuralle, kun alkuperäisestä järjestämispaikasta jouduttiin koronan vuoksi luopumaan. Missä on Kanteenmaa? 8. Mikä seuraavista kolmesta eurooppalaisesta pää­kaupungista on linnunteitse lähimpänä Helsinkiä?

9. Suomessa lisääntyvät ankeriaat elävät osan elämästään Atlantilla sijaitsevalla Sargassomerellä – eli missä? 10. Missä maassa Viljakkalassa Pirkanmaalla lapsuutensa ja nuoruutensa asunut muusikko Jesse Markin on syntynyt?