Alpakat ovat kesäkahvilan vetonauloja – "Omien alpakkavasojen syntymä on unelmien täyttymys"

Petteri Kivimäki

Mia Willmanin ja Tommi Niemisen kesäkahvilan erikoisuutena ovat pihapiirissä käyskentelevät alpakat. Kuvassa ovat tyttöalpakat Cassiopeia, Kreetta, Cecilia ja Bambiina.

Painaan kylässä Jyväskylän Korpilahdella asuvat Tommi Nieminen ja Mia Willman hankkivat syksyllä 2016 pihapiiriinsä alpakoita.

"Aika pian meille alkoi tulla kyselyitä, että saako alpakoita tulla katsomaan meidän pihapiiriin. Näitä eläimiähän on Suomessa melko harvassa paikassa. Siitä sitten syntyi idea kesäkahvilan perustamiseen", Nieminen kertoo.

Seuraavan vuoden kesällä 2017 pihapiiri vapautettiin vieraille ja opastekyltit Haanpään alpakkakahvilaan nousivat ysitien varteen.

"Päätimme, ettemme peri mitään pääsymaksua eläinten katsomisesta, sillä tämä ei ole mikään varsinainen kotieläinpiha vaan kesäkahvila. Aloimme tarjota vieraille kahvia, itse tehtyjä leivonnaisia sekä paikallista lähiruokaa", Willman kertoo.

Kesäkahvilan erikoisuus on Painaan burgeri, jossa käytetään lähellä sijaitsevan kahden jämsäläisen karjatilan luomulihoja.

Jälkiruuaksi tarjolla on samassa maakunnassa Pihtiputaalla toimivan Liisankankaan tilajäätelön jäätelöitä.

"Palan painikkeeksi voi nauttia tuoretta kahvia, vohveleita sekä vaihtuvia leivonnaisia", Willman luettelee.

Koronavirusepidemian nostattama kotimaan matkailubuumi näkyy kesäkahvilassa, jolle tämä kesä on ollut ylivoimaisesti vilkkainta aikaa.

"Ensimmäinen kesä oli hyvin sateinen ja melko hiljainen. Myös toisena kesänä kävijämäärät pysyivät maltillisina, mutta viime vuonna koettiin jo selkeä nousu. Ihmiset alkoivat löytää tänne ja sana kiiri paikasta", Willman sanoo.

Viime kesän jälkipuolella kesäkahvilaan palkattiin kaksi ulkopuolista kesätyöntekijää.

"Olimme siihen asti lähteneet ajatuksesta, että saamme kyllä kaiken tehtyä itse, mutta työtaakka yllätti kun vierailijoiden määrä kasvoi. Kesätyöntekijöiden palkkaus oli oikea päätös", nainen puntaroi.

Todellinen läpimurto tapahtui tänä kesänä.

"Kiinnostus tällaista maatilapaikkaa kohtaan on ollut valtavaa. Kotimaan matkailun hyvä vire on näkynyt meillä. Vierailijoita on ollut monena päivänä yli 500. Heinäkuu oli vilkkain kuukausi", Nieminen sanoo.

Alpakoiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

Tänä kesänä niitä käyskentelee pihapiirin aidatulla laidunmaalla neljätoista.

"Uusimmat tulokkaat ovat elokuussa syntyneet kaksi alpakkavasaa. Ensimmäiset omat alpakkavasat ovat meille unelmien täyttymys ja iso juttu", Nieminen hehkuttaa.

Alpakkakahvilassa on myös seitsemän lammasta ja nelisenkymmentä erirotuista kukkoa ja kanaa.

Uusimmat tulokkaat pihapiiriin ovat viime kesänä saapuneet kolme afrikkalaista kääpiövuohta, jotka ovat Suomessa harvinaisia.

"Olimme jo pitkään haaveilleet alpakoiden hankkimisesta. Se on söpö eläin, jolla on kuitenkin luonnetta ja temperamenttia. Eläinten pitäminen on meille ennen kaikkea elämäntapa, josta on vähän sattuman kaupalla jalostunut elinkeino", Nieminen kertoo.

Nieminen ja Willman keskittyvät jatkossa entistä kokonaisvaltaisemmin kesäkahvilan pitämiseen.

"Teen töitä Muuramessa puutarhurina, mutta painopiste on siirtynyt enemmän kahvilan ja pihapiirin kehittämiseen", Nieminen kertoo.

Willman irtisanoutui kaksi viikkoa sitten jyväskyläläisen jääkiekkoseura JYPin lipunmyynnistä, jossa ehti työskennellä 16 vuotta.

"Jatkossa olen kokopäiväinen maaseutuyrittäjä. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan", Willman tuumii.