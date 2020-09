Maitolaiturimuseo on Euroopan pienin – maitoaiheinen näyttely ja taideteokset löytyvät Tampereelta pohjoiseen

Velaatan maitolaiturimuseon maamerkkinä on Sininen lehmä.

Eija Mansikkamäki

Maitolaiturimuseo sijaitsee tien 338 varrella Velaatassa ja se on auki vielä syyskuun.

Ei museokauppaa eikä kahvilaa. Ja puisella tikulla suljettu ovikin pitää avata itse.

Mutta se kannattaa, sillä käyntikohteena on tiettävästi Euroopan pienin museo. Sympaattinen pieni Velaatan Maitolaiturimuseo sijaitsee kohtalaisen vilkkaan pikitien eli Tampere-Ruovesi-tien varressa, ja autolle pitääkin etsiä pysähdyspaikkaa tien varresta kieli keskellä suuta.

Museon maamerkkeinä toimii tien toisella puolen ”maatiaislehmän huutomerkki” eli Jukka Tuomisen Sininen lehmä ja toisella puolella maitoa suihkuaa Jussi Kalliokosken ja Oili Kokkosen Äitimaito-teos.



Itse museoon kivutaan portaita pitkin, ja kun sisälle on päässyt, voi istahtaa tuolille kirjoittamaan tai lukemaan. Seinillä on museon yli-intendentti Timo Malmin kokoamia maitoaiheisia valokuvia ja tekstejä ja paljon punaisia tarralappuja, joille voi kirjoittaa maitoiset terveisensä muille kävijöille tai Siniselle lehmälle: mielipiteitä, muistoja ja sanontoja.

Lappusia onkin, ja ne tihkuvat rakkautta lehmiin ja maitoon ja maitotilallisten jälkeläisiinkin.

”Maitoa kun juo, häviää huolet nuo!”

”Maito, leipä, voi, hyvän kunnon toi!”

”Maito ja äiti, elämän antajat”

Tämän kesän näyttelyn teema on Maidon tekijät, joten esillä on meijeriaiheisia valokuvia. Heikki Niskan runosuoni on puolestaan sykkinyt piimälle.



Maitolaiturimuseon tarkoitus on lähentää kaupunkilaisia ja maaseudun asukkaita ja pitää Velaatta maailmankartalla. Perinne siis jatkuu, sillä ainahan maitolaiturit ovat toimineet kohtauspaikkoina, joilla on vaihdettu kuulumiset ja ensisuudelmat, ja toki toimitettu siinä sivussa maidotkin tonkissa eteenpäin.

Laiturit ilmestyivät tienraiteille etenkin 1950-luvulla, kun maitokuljetukset hevosilla vaihtuivat kuorma-autoihin. Siksi niihin tarvittiin korkeutta.

Juuri tämä museona toimiva Lahdenmäen maitolaituri on koonnut 1960-luvulla kolmen lehmät maidot Tampereelle meijeriin. Museosta selviää, että maidot tuotiin kesällä kottikärryillä ja talvella potkukelkalla. Rakennelma entisöitiin kylän miesten ja valtion tielaitoksen voimin museoksi vuonna 1993.

Itse museo on auki yli-intendentin syntymäpäivästä 18. kesäkuuta lokakuun 1. päivään eli Tampere-päivään, mutta sen omilla Facebook-sivuilla ympäri vuoden. Tämänvuotinen Maidon tekijät on museon 27. näyttely.

Velaatta puolestaan oli entisen Teiskon kunnan kylä, mutta nyt määritelmän mukaan Tampereen pohjoisin tilastoalue.