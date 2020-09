Oranssilla ralli-Escortilla mutkat suoriksi – "Kypärä päässä vedetään täysiä"

Petteri Kivimäki

Asikaisten rallipariskunnan työnjako on selvä. Sari lukee karttaa ja Kalle ajaa. Paikkoja ei ole vaihdettu.

Rallia harrastavalla Kalle Asikaisella on jokaisessa kisassa pieni haaste. Palo pärjätä on kova. Kun kypärä on päässä, vedetään täysillä.

”Kilpailuvietti on hirveä. Leikkimielellä tosissaan”, Asikainen nauraa.

Haasteita voitonhaaveille tuo, että kalustona on oranssi MK2 välikoppa Ford Escort vuosimallia 1976. Vaikka auto on kevyt, ovat uusien autojen tehot kovemmat.

”Bemareilta tulee turpaan lähtökohtaisesti. Niissä on melkein tuplat voimaa. Ne kulkee suoralla 20 kilometriä tunnissa nopeammin”, Asikainen manaa.

Mutta ei autoa oikein vaihtaakaan kannata. Kulut pysyvät kohtalaisina, ja rahaa on uponnut enemmän kuin autosta vaihdossa saisi.

Sitä paitsi, tällaisia Escortteja ei enää juuri näy, vaikka aiemmin ne olivat rallipoluilla hyvin yleisiä.

”Kun aloitin vuonna 2003, näitä oli varmaan puolet. Onhan näillä voitettu maailmanmestaruuksia. Vatanen ajoi tällaisella paljon 1980-luvulla. Klassinen rallimalli.”

Auton takaikkunaan on merkattu kuljettajan ja kartanlukijan nimet. Molemmat ovat Asikaisia. Kartturina toimii vaimo Sari.

Asikainen ei ollut mikään rallin junioritähti, vaan hän aloitti, kun oli varaa itse ostaa auto. Vanhemmilta ei moiseen olisi rahaa tippunut. Hän on samaa vuosikertaa kuin tutuksi tullut Escort.

Nuorena ajettiin jääradoilla, ja Escortteja oli pitkin seutua. Nykyisin niitä ei enää kovin usein näe. Ei Escorteja eikä jääratoja.

Lähes kaikki Escortin osat on jossain vaiheessa vaihdettu, korikin kaksi kertaa mällin jälkeen. Auton korjaaminen on tullut tutuksi.

”Ikänäköä on tullut, mutta ei sillä ole niin väliä”, hän tuumaa ja toteaa, että mutterien paikat löytyvät näppituntumalla näkemättäkin.

Ralli oli Asikaisen juttu alusta alkaen.

”Juva on ollut aina jokkis­pitäjä, mutta radan kiertäminen ei ole koskaan kiinnostanut.”

Suuren maailman tyyliin auto on täynnä mainoksia. Lähempi tarkastelu osoittaa, että kansainvälisten merkkien sijaan tukijat ovat pieniä ja paikallisia. Jopa perheenjäseniä.

Sen verran vakavaa harrastus on, että ralliin valmistautumiseen käytetään paljon aikaa. Huoltoauto pakataan ja reitin nuotitukseen varataan pitkä päivä.

Työkseen Asikainen ajaa metsäkonetta. Työnantaja onkin tärkein tukija.

Asikainen kiittää lämpimästi myös ralleja järjestäviä vapaaehtoisia ja tiet käyttöön antavia maan- ja tienomistajia.

Petteri Kivimäki

Yksinkertainen on helppo korjata. Asikainen on miettinyt uudempaa etuvetoautoa, mutta aikoo kuitenkin pysytellä Escortissa.

Sitten Escort rytkähtää käyntiin. Moottori on yksinkertainen ja jämäkkä. Oikeastaan se on Ford Sierrasta. Tai moottorin peruspalikat, lohko ja kansi ovat. Melkein kaikki muu on rallia varten muokattu.

Hevosvoimia oli edellisessä mittauksessa 206.

”Pidän siitä, että tässä ei ole mitään turhaa. Sytytys on nykyaikainen, mutta muuten sähköä ei paljon ole.”

Moottorilla ajetaan kisassa täysiä, kierrokset ovat 5 000:n ja 8 000:n välillä. Asikaisen mukaan oikein tehty moottori kestää kyllä rääkin.

Tosin rallista seuraa autoon kaikenlaisia värinöitä ja tärinöitä. Siksi osia murtuu ihmeellisistä paikoista.

Suurin kustannus on renkaat. Uudet maksavat 250 euroa kappale. Nyt Escortissa on uudet viikonlopun kisaa varten.

”Jos meinaa kilpaa ajaa, on pakko olla uudet renkaat lähdössä.”

Asikainen ajaa auton apilapellolle kuvausta varten. Kotitilalla oli vuoteen 2007 saakka lihakarjaa, mutta olisi pitänyt laajentaa. Peltoa on 20 hehtaaria, ja apila menee läheiselle lypsykarjatilalle.

Petteri Kivimäki

Auton tekniikka on tullut Kalle Asikaiselle tutuksi, niin monta kertaa on autoa korjattu. Nyt se on kunnossa kisaa varten.

Escortilla ajaminen ei edellytä erikoistaitoja. Kunhan muistaa pitää kaasun pohjassa, Asikainen nauraa.

Auton vaihdelaatikossa on suorakytkentä, ja siksi kytkintä tarvitsee vain liikkeelle lähdössä.

Viikonlopun Tuusniemen kisan tiet ovat nopeat, ja suorilla auton huippunopeus tulee vastaan useammin kuin monessa muussa kisassa. Vaihteiston välitykset on valittu kompromissiksi sillä lailla, että kierrosrajoitin rajaa nopeuden 175 kilometriin tunnissa.

”Usein huippunopeus tulee vastaan kerran tai kaksi kisassa. Nyt rajoitinta vasten ajetaan enemmän.”

Onneksi Bemarit ovat eri luokissa, joten luokkavoitosta Asikainen taistelee. Mutta kokonaiskisaa hän ei pysty voittamaan.

Paljon on kuitenkin kuskista kiinni. Asikainen pääsee harjoittelemaan lähiseudulla. Silti harjoitusmäärät jäävät vähiin.

”Metsäkoneen ohjaimissa sitä miettii, että jos kaikki päivät voisi samalla lailla hieroa rallia, niin kai siinäkin kehittyisi hyväksi”, hän tuumii.

Petteri Kivimäki

Auton ohjaamo on tarkoituksenmukainen. Asikainen arvioi Escortin myyntihinnan olevan noin 15 000 euroa.

Harrastuksen tausta on, kuten monella muullakin kotimaan sarjoja ajavalla, Jyväskylän suur­ajoissa.

”Pentuna siellä käytiin, ja se on suorastaan mystinen. Sieltä se on jäänyt, kun Kankkuset ja Aleenit veti. Pakkohan sitä oli itekin ruveta harrastamaan.”

Jyväskylän kisan jälkeen sen erikoiskokeilla järjestetään vuosittain Vetomies-ralli harrastajille. Suurajojen legendaarisuudesta huolimatta se ei ole kaikkein paras kilpailu.

Tiet ovat nimittäin usein huonossa kunnossa huippukilpureiden jäljiltä. Osa pätkistä on ajettu kahteen kertaan ja urat ovat syvät.

Jotkut erikoiskokeiden teistä on käytössä myös muissa ralleissa. Esimerkiksi Ouninpohjan erikoiskoetta ajetaan myös F-sarjassa.

Viikonlopun kisa meni harmillisesti mönkään. Asikaiset olivat kolmen erikoiskokeen jälkeen luokassaan toisena ja kokonaiskisassa seitsemäntenä. Sitten siirtymällä takapyörän laakeri petti ja rengas lukkiutui.

Huolto sai vielä laakerin vaihdettua.

”Mutta myöhemmin siirtymällä auton perästä kuuluvat äänet olivat sen kaltaisia, että päätimme jättää leikin kesken. Pitänee kuitenkin olla tyytyväinen, että pyörä lukkiutui siirtymällä eikä pätkällä”, Asikainen kommentoi kisaa.

Petteri Kivimäki

Asikaisten kisa päättyi viikonloppuna keskeyttämiseen. Seuraava osakilpailu on lokakuun alussa.

F-Rallisarja