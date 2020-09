Video: Jussi Mikkolan soololevy sai alkunsa isän äkillisestä kuolemasta – "Se oli sokki, sillä samana päivänä olin vielä korjannut hänen kanssaan traktoria"

Kimmo Haimi

Heinu II -levy sai alkunsa jo 2015, kun Jussi Mikkolasta tuli isänsä äkillisen poismenon myötä sukutilan isäntä. Albumi oli Jussin tapa tehdä surutyötä, ja moni lauluista kertoo isän ja pojan suhteesta.

Tuoretta leipää, kananmunaa ja pekonia notkuvista aamiaisbuffeteista on kadonnut kaikki hohto Jussi Mikkolalle.

"Mikään ei voita kotona rouvan kanssa nautittua aamukahvia. Soittajaporukkaa voi verrata nykyään kirkossa käyvään kansaan. Keikan jälkeen laitetaan kamat kantoon, vichy naamariin ja nukkumaan."

Iittalalainen Mikkola tuottaa sukutilallaan vaimonsa Tiiti Kämärin kanssa viljaa ja hunajaa. Maanviljelyn lisäksi mies tekee vuosittain 150 soolo- ja bändikeikkaa.

"Kansa kaipaa edelleen leipää ja sirkushuveja. On nastaa tuottaa niitä molempia. Olen osoittanut, että maatalouden ja viihteen yhdistäminen on mahdollista."

Mikkola ei suosittele silti yhdistelmää kenellekään.

"Minulle tämä sopii, koska minulla on hallittu ADHD."

Luomutilalla kasvatetaan vehnää, ohraa, kauraa ja härkäpapua, viljelyssä on reilu 50 hehtaaria peltoa. Mehiläispesiä on 20. Jussi Mikkola ja Tiiti Kämäri myyvät hunajan tilalta suoraan asiakkaille.

Ahkerasti keikkailevan Jimmy Cola -bilebändin keulakuvana toimiva Jussi julkaisi ensimmäisen soololevynsä Heinu vuonna 2013. Albumi sai jatkoa elokuussa, kun Mikkolan toinen levy Heinu II ilmestyi suoratoistopalveluihin.

Fyysinen cd-levy tulee myyntiin syyskuussa, ja albumista tehdään myöhemmin syksyllä myös vinyyliversio. Levyn nimellä Mikkola tunnustaa juurensa, sillä Heinu on hänen kotikylänsä Kalvolassa. Kalvola liitettiin osaksi Hämeenlinnaa vuonna 2009.

"Olin keväällä 2015 Freemanin kanssa keikalla Laukaan Peurunka-areenalla. Äiti soitti tuntia ennen esiintymistä, että isä on kuollut sydänkohtaukseen toukopellolla. Se oli sokki, koska samana päivänä olin vielä korjannut hänen kanssaan traktoria."

Mikkola soitti normaalisti illan keikan Laukaassa, ja seuraavana päivänä hän kävi kylvämässä isältä kesken jääneen peltolohkon loppuun.

"Faija kuoli Pyhäjoki-nimiseen paikkaan, ja levyllä on kappale Pyhäjoen multaa."

Heinu II -levy on välitilinpäätös sukupolvenvaihdokselle. Kappaleissa käydään läpi asioita, jotka tulevat väkisin eteen jokaisella maatilalla.

"Työhön liittyvä hiljainen tieto pitää jakaa seuraavalle sukupolvelle. Paljon jää sanomatta, kun toinen poistuu viereltä yllättäen."

Levynteko venyi viiteen vuoteen, sillä maatilan pyörittäminen ja 150 keikan tekeminen vuodessa veivät miehen energian. Koronakevät tyhjensi keikkakalenterin, ja Mikkolalla oli vihdoin aikaa viimeistellä Heinu II -levy valmiiksi.

Nostalgiaa huokuva Madison Square Garden -single on noussut Spotifyn Suomirock tänään -listalle. Musiikin raja-aidat ovat kaatuneet, ja Mikkolan levyn voi sijoittaa sekä suomirock-, suomipop- että suomi-iskelmä-kategoriaan.

Heinu II -levyllä on myös paljon kaikuja amerikkalaisesta perinteestä. Mikkolan suuria musiikillisia idoleita ovat esimerkiksi Eagles, Paul Simon ja Toto.

Jussi Mikkolassa oli pop-tähden elkeitä jo kaksivuotiaana pikkupoikana. Kun radiossa soitettiin rockmusiikkia, Jussi hyppäsi pöydälle ja huusi: "rottia tulee, rottia tulee".

Mikkolan bilebändi Jimmy Cola syntyi 2000-luvun alkupuoliskolla, kun kaveri pyysi häihin soittamaan. Pikkuhiljaa yhtyettä pyydettiin esiintymään yksityisjuhlien lisäksi myös ravintoloihin.

Matkan varrella mukaan on tullut ammattisoittajia ja nykyään Jimmy Cola esiintyy myös laivoilla, kesäfestareilla ja yökerhoissa. Coverbändi on soittanut samassa kokoonpanossa vuodesta 2014 lähtien.

Yökerhokansaan uppoavat parhaiten kotimaiset perusjyrät, kuten Popeda ja Eppu Normaali. Esimerkiksi Vuonna 85 ja Pitkä kuuma kesä toimivat yhteislaulatuskappaleina.

Jimmy Colan keikkasetissä on myös Bruno Marsia ja The Weekndiä, koska parikymppiset kuuntelevat hyvin erilaista musiikkia kuin vanhemmat sukupolvet.

"Coverbändin on oltava muuntautumiskykyinen. Soitan mielelläni sekä Olavi Virtaa että modernia diskobiittiä."

Jussi Mikkola on musiikkialan työmyyrä. Iittalalainen monilahjakkuus on tehnyt vuosien saatossa yhteistyötä muun muassa Michael Monroen, Pete Parkkosen, Laura Voutilaisen ja Aikakoneen Sanin kanssa.

Mikkola on otettu siitä, että hän on saanut tutustua niin moniin eturivin artisteihin. Läheisin ystävä taiteilijoista on Freeman, joka tunnetaan erityisesti hiteistään Ajetaan tandemilla ja Kaksi lensi yli käenpesän.

"Freemanin kanssa olemme keikkailleet yhdessä jo vuodesta 2013 asti. Nykyään saatamme puhua enemmän kukista ja mehiläisistä kuin musiikista."

Laulava maanviljelijä ei ole tavallisin ilmestys muusikkopiireissä. Mikkolan mukaan edelleen elää stereotypia, että viljelijät vain haisevat paskalta ja kulkevat heinäkorsi suussa.

Jussi Mikkola haluaa tuulettaa ummehtuneita mielikuvia. Hän muistuttaa, että nuorilla viljelijöillä on uskomaton määrä ammattitaitoa ja innovatiivisuutta.

Innovatiiviset viljelijät uudistavat perinteistä maataloutta uusilla tulonhankkimismuodoilla, avaavat tilan toimintaa esimerkiksi sosiaalisen median keinoin ja tuovat viljelyn moderniksi yritystoiminnaksi.

Tiiti Kämäri ja Jussi Mikkola olivat muutama vuosi sitten mukana tutkimushankkeessa, jossa festivaalikansan pissaa hyödynnettiin lannoitteena ohrapellolla.

Virtsaan erittyvät lääkemäärät ja niiden mahdollinen siirtyminen viljelykasveihin epäilyttävät monia. Tutkimuksessa kuitenkin selvisi, että jyviin kertyi vain pieniä määriä vaaratonta kofeiinia ja ibuprofeiinia.

"Olisihan se täydellinen kiertokulku, että festareilla juotu olut käytettäisiin uuden mallasohran lannoittamiseen."

Taiteilijat arvostavat maanviljelijöitä, koska molemmat ammatit koetaan elämäntapana. Valveutuneet muusikot syövät mieluusti puhdasta ja lähellä tuotettua ruokaa.

Mikkola toivoo, että koulussa lapsille opetettaisiin perusasiat, kuten mistä ruoka tulee lautaselle sekä millainen vuorovaikutus luonnolla ja ruuan tuottamisella on.

"Jos eduskunnan edessä protestoidaan metsähakkuista, on tärkeää erottaa edes erilaiset puun taimet toisistaan."